Bei Lebensmitteln mit Fisch, Krebs oder Weichtieren wird oft betrogen

Fischbrötchen (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/IMAGO

Laut Bundesamt wurden bei einer Untersuchung bei 16 Prozent Fischen und Meeresfrüchten „Auffälligkeit“ entdeckt.

Braunschweig in Deutschland - Bei Lebensmitteln mit Fisch, Krebs oder Weichtieren wird einer Untersuchung zufolge oft betrogen. Teure Arten würden durch preiswertere ersetzt, so könnten der Gewinn erhöht oder der geografische Ursprung illegal gefangener Arten verschleiert werden, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Donnerstag mit. Bei Tiefkühlprodukten steigern die Fälscher demnach das Gewicht und damit ihren Gewinn, indem sie Wasser in die Erzeugnisse einbringen, meist unter Verwendung wasserbindender Lebensmittelzusatzstoffe.

Die deutschen Behörden untersuchten von Januar bis Mai in zwölf Bundesländern 443 Proben aus dem Groß- und Einzelhandel - hauptsächlich Tiefkühlprodukte. Bei 72 Proben (16 Prozent) wurden laut BVL Auffälligkeiten entdeckt - Betrug, aber auch unzulässige Zusatzstoffe oder irreführende Angaben.



Die Menschen in Deutschland aßen 2020 nach Angaben des Fisch-Informationszentrums etwa 1,2 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte, 89 Prozent davon wurden importiert. Wegen weitverzweigter Handelswege und der großen Vielfalt der Produkte seien diese anfällig für betrügerische Praktiken, erklärte das BVL. „Insbesondere beim Import verarbeiteter Erzeugnisse ist eine Identifizierung der Tierart anhand von äußeren Merkmalen in vielen Fällen nicht mehr zweifelsfrei möglich.“ ilo/hcy