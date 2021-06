Schwankende Spritpreise - zu diesen Uhrzeiten tanken Sie am billigsten

ADAC-Studie

von Markus Hofstetter schließen

Mehrmals im Tagesverlauf erhöhen und senken Tankstellen die Spritpreise. Doch wer genau hinschaut, kann ein System erkennen und beim Tanken viel Geld sparen.

München - Es scheint ein Lebenszweck der Tankstellen zu sein, den Autofahrern in Deutschland das Leben möglichst schwer zu machen. Ihr Mittel dazu: im Lauf des Tages möglichst häufig die Benzin- und Dieselpreise zu ändern. Das machen die Tankstellen anscheinend häufiger denn je.

Denn nach Erhebungen des ADAC ist 2021 im Jahresvergleich eine weitere, und damit die siebte, Erhöhung der Durchschnittspreise im Tagesverlauf hinzugekommen. Dadurch ist die Verlaufskurve der Kraftstoffpreise immer kleinteiliger und unübersichtlicher geworden. Laut ADAC wollen die Mineralölkonzerne mit den häufigen Preissprüngen ihre Gewinne ankurbeln.

Schwankende Benzin- und Dieselpreise: um 7 Uhr ist die teuerste Tageszeit zum Tanken

Dennoch hat der Automobilclub eine Systematik in den Preissprüngen erkannt. Grundlage ist eine Untersuchung, für die im Mai 2021 sämtliche Preisbewegungen an den rund 14.000 Tankstellen in Deutschland erfasst wurden. Demnach ist der Kraftstoff morgens am teuersten. Nachdem die Preise nachts über einen längeren Zeitraum weitgehend konstant niedrig bleiben, beginnt ab circa 6 Uhr ein deutlicher Anstieg, der kurz nach 7 Uhr seinen Höhepunkt erreicht. Damit ist auch das höchste Preisniveau des Tages erreicht.

Anschließend fällt der Preis, um nach 9 Uhr wieder anzuziehen. Im Tagesverlauf folgen weitere Preisspitzen gegen 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, vor 18 Uhr, vor 20 Uhr und schließlich ab 22 Uhr. Dann klettert der Preis wieder auf sein nächtliches Niveau.

Regelmäßig am niedrigsten liegen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr. Wenn zur günstigsten Uhrzeit getankt wird, sparen Fahrer von Benziner-Pkw im Vergleich zur teuersten Zeit über sieben Cent je Liter. Für Dieselfahrer sind die Preisspitzen morgens und abends etwas schwächer ausgeprägt. Die Ersparnis beträgt rund 6,50 Cent je Liter.

Zu diesen Uhrzeiten ist der Kraftstoff am billigsten zwischen 18 und 19 Uhr zwischen 20 und 22 Uhr

Autofahrer sollten sich vor dem Tanken mit einer Spritpreis-App oder über entsprechende Webseiten über die aktuellen Kraftstoffpreise informieren. Auf diese Weise können sie beim Tanken nicht nur das richtige Zeitfenster wählen, sondern auch die preisgünstigste Tankstelle in ihrer Umgebung finden.

Rubriklistenbild: © Andreas Haas / imago images via www.imago-images.de