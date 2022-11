Spritpreis-Erholung? Benzin und Diesel werden günstiger – doch schon im Dezember droht die Wende

Von: Lisa Mayerhofer

Die Preise für Benzin und Diesel sind diese Woche erneut gesunken. Ein Experte warnt aber: „Man kann Autofahrern keine Entwarnung geben.“

München – Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Preise an den deutschen Tankstellen haben erneut deutlich nachgegeben und sinken beinahe auf Vorkriegsniveau. Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich im binnen Wochenfrist um 6,4 Cent pro Liter, Diesel um 6,5 Cent, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags demnach 1,785 Euro pro Liter, Diesel 1,899 Euro.

Spritpreise sinken – ADAC führt das auf gesunkene Ölpreise zurück

Lässt man die Phase der vorübergehenden Steuersenkung im Sommer außer acht, war Super E10 zuletzt am Tag des Kriegsbeginns billiger, Diesel zuletzt am 3. März. Vor allem der Dieselpreis ist zuletzt gefallen. In der wöchentlichen Betrachtung des ADAC nun schon das fünfte Mal in Folge. Seit Mitte Oktober hat der Preis fast 25 Cent nachgegeben. E10 hat sich ebenfalls in den vergangenen Wochen verbilligt, allerdings nicht so stark.

Den aktuellen Rückgang führt der ADAC vor allem auf die gesunkenen Ölpreise zurück. Zudem beobachtet man dort ein Wiedererstarken des Wettbewerbs, der die „überfällige Abwärtsbewegung der überhöhten Spritpreise“ vorantreibe.

Der Preis für Benzin habe sich „mittlerweile wieder auf ein weitgehend nachvollziehbares Niveau bewegt“, sagte ein Sprecher. Davor sei es – gemessen am Rohölpreis – monatelang „massiv überteuert“ gewesen. Dies gelte jedoch nicht für den teureren Diesel, der um rund 20 Cent niedriger besteuert werde: „Hier ist noch viel Luft nach unten, der Dieselpreis muss weiter sinken.“

Ölpreise durch Corona-Lage in China belastet

Doch warum sinken die Preise für Benzin und Diesel sowie fürs Rohöl ausgerechnet jetzt? Die Spritpreise bewegen sich aktuell mit zwei, drei Tagen Verzögerungen parallel zu den Preisen an den internationalen Rohölmärkten nach unten, berichtet auch das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,92 US-Dollar (81,89 Euro). Das waren 49 Cent weniger als am Vortag.

Belastet werden die Rohölpreise seit einiger Zeit durch die angespannte Corona-Lage in China. Steigende Infektionszahlen und neue Todesfälle haben zu scharfen Gegenmaßnahmen der politischen Führung geführt, die die Wirtschaft und die Energienachfrage belasten. Hinzu kommen schwächere Konjunkturdaten aus den USA, die zusammen mit China der weltgrößte Ölverbraucher sind.

Zunehmend in den Blick gerät am Ölmarkt der von der Europäischen Union (EU) geplante Preisdeckel für russisches Erdöl. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnte die Preisgrenze deutlich höher festgelegt werden als bisher erwartet. Dies würde die Bedeutung für den faktischen Handel verringern und das Risiko von Gegenmaßnahmen seitens Russlands ein Stück weit senken, wie Analysten der US-Bank Goldman Sachs erklärten.

Experte: „Kann Autofahrern keine Entwarnung geben“

Doch lange währt die Entspannung für deutsche Autofahrer eher nicht. Clever-Tanken-Chef Steffen Bock warnt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: „Aktuell erleben wir eine Erholungsphase. Aber man kann Autofahrern keine Entwarnung geben.“ Grund sei das Ölembargo gegen Russland, das ab dem 5. Dezember gelte. Bock erklärt: „Ab dann erwarte ich, dass die Preise wieder anziehen. Zusätzlich wird die Driving Season zum Weihnachtsfest die Kraftstoffpreise anheizen.“ (lma/dpa)