Nächster Spritpreis-Schock? OPEC-Länder senken Fördermenge

Benzin- und Dieselpreise sind auf einer Anzeigetafel an einer Tankstelle zu sehen. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Neun Ölförderländer der OPEC+ haben beschlossen, weniger Öl zu fördern. Der ADAC befürchtet deshalb einen Anstieg der Spritpreise - auch in Deutschland.

Wien – Neun Ölförderländer aus der Gruppe der Opec+ werden ihre tägliche Produktion in den kommenden Monaten um insgesamt 1,66 Millionen Barrel (je 159 Liter) reduzieren. Das teilte Opec+ am Montag in Wien nach einer virtuellen Sitzung ihres Marktbeobachtungs-Ausschusses offiziell mit. Am Vortag hatten die an dem Schritt beteiligten Länder überraschend und einzeln Kürzungen angekündigt. Das könnte auch Folgen für die Preise an den Tankstellen in Deutschland haben, befürchtet der ADAC.

Opec-Länder reduzieren Fördermenge: Öl-Preis auf Höhenflug

Acht Staaten, allen voran Saudi-Arabien, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, wollen ihr Öl ab Mai drosseln. Zusätzlich kündigte Moskau an, seine schon jetzt bestehende restriktive Förderpolitik nicht wie geplant im Juni auslaufen zu lassen, sondern ab Juli fortzusetzen.

Die Kürzungen seien eine „Vorsichtsmaßnahme, die das Ziel hat, die Stabilität des Ölmarktes zu stützen“, teilte OPEC+ nach der Sitzung mit. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, dass die Entscheidung dazu diene, die Preise auf einem bestimmten Niveau zu halten.

Die Ölpreise reagierten am Montag mit einem Höhenflug auf die angekündigte Förderkürzungen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 84,02 US-Dollar. Das waren 4,13 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls kräftig um 4,07 Dollar auf 79,74 Dollar.

Nächster Spritpreis-Schock? ADAC noch vorsichtig

Der steigende Ölpreis könnte das Tanken bald wieder teurer machen. Nachdem Mitglieder des OPEC-Kartells und andere große Förderländer am Wochenende beschlossen hatten, ihre Produktion zu drosseln, stieg der Ölpreis um 8 Prozent. Das könnte „in der Folge auch zu einer Verteuerung an den Zapfsäulen“ führen, teilte der ADAC am Montag mit.

Schon seit Jahresanfang ist der Benzinpreis leicht gestiegen - Diesel wurde dagegen günstiger. Im März kostete ein Liter Super E10 laut ADAC im Monatsmittel 1,763 Euro, ein Liter Diesel nur noch 1,715 Euro. „Im Vergleich zum März 2022, der als teuerster Tankmonat aller Zeiten in die Geschichte einging, war Benzin um 30,6 Cent günstiger, Diesel um 42,5 Cent.“

Der Preisabstand von Diesel auf Benzin normalisierte sich damit weiter, Ende März betrug die Spanne knapp zehn Cent. In den zehn Jahren vor dem Ukraine-Krieg war Diesel im Schnitt gut 15 Cent billiger als Super E10. Vergangenes Jahr drehte sich das zeitweise.

Benzin und Diesel in Österreich: „Höhere Ölpreise führen in der Regel zu einer Verteuerung beim Sprit“

Auch in Österreich, wo OPEC+ die Reduzierung der Fördermenge verkündete, fürchtet man jetzt einen Anstieg des Spritpreises. Ein Experte des österreichischen Automobilclubs ÖAMTC ist dabei sogar noch pessimistischer als der ADAC. Dem Portal oe24 sagte er: „Höhere Ölpreise führen in der Regel zu einer Verteuerung beim Sprit“. Allerdings gab er für Österreich auch zu Bedenken, dass der Spritpreis im Vergleich zum Ölpreis aktuell eigentlich noch zu teuer sei. Insofern sei ein Preisanstieg eigentlich nicht notwendig. (dpa/rjs)