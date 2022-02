Zu hohe Benzinkosten: Pendlerin muss Traumjob kündigen - „Jetzt ist Schluss!“

Von: Verena Möckl

Die hohen Spritpreise sind für Pendler eine Katastrophe. Eine Frau musste nun ihren Traumjob kündigen, weil sie sich den Fahrtweg nicht mehr leisten kann.

Kierspe – Jeden Tag ist Andrea Kaiser zu ihrem Arbeitsplatz in die Diakonie Mark Ruhr in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto gependelt. Von Kierspe nach Iserlohn und wieder zurück. Insgesamt 120 Kilometer. Für die 50-Jährige kein Problem, denn sie liebt ihren Job als Heilpädagogin. Doch die steigenden Benzinpreise machen der Pendlerin zu schaffen. rtl.de hat berichtet, was die hohen Spritpreise für Pendler wie Andrea Kaiser bedeuten.

Bis zu 500 Euro im Monat für Benzin: Pendlerin muss Job kündigen - „Jetzt ist Schluss!“

Zwischen 400 und 500 Euro musste Pendlerin Andrea Kaiser im Monat für Benzin ausgeben. „Das ist etwa ein Viertel meines Einkommens“, klagt sie. Für Kaiser auf Dauer nicht zu stemmen. „Jetzt ist Schluss! Das mach ich nicht mehr mit.“ Sie musste Konsequenzen ziehen und ihren Job kündigen. Nun hofft Kaiser eine neue Arbeit in der Nähe zu finden, um nicht mehr von den hohen Spritpreisen abhängig zu sein.

Rohölpreise, Dollar und Heizöl treiben Benzinpreise in die Höhe

Seit neun Jahren war das Benzin nicht mehr so teuer wie momentan. Verantwortlich dafür sind laut ADAC und Mineralölwirtschaftsverband (MWV) die Rohölpreise, ein stärkerer Dollar. Beim Diesel spielt auch die wachsende Heizölnachfrage eine Rolle bei der Preissteigerung. Der erste große Benzinpreis-Schock für Autofahrer kam im Herbst: Tankstellen haben in Deutschland die zwei-Euro-Grenze überschritten.

Anhebung der CO₂-Steuer: Preissteigerung auch im neuen Jahr

Im neuen Jahr wird es für Pendler wohl nicht besser aussehen. Der ADAC geht von einem Preissprung zum Jahreswechsel aus. Denn im neuen Jahr tritt eine weitere Anhebung der CO₂-Steuer in Kraft. Der ADAC rechnet dann mit einer Preiserhöhung für Benzin und Diesel jeweils um rund 1,5 Cent je Liter. Bislang aber war die CO₂-Abgabe nicht schuld an den hohen Spritpreisen, sondern die Energiesteuer. Diese wird pro 1000 Liter Benzin festgestellt, der CO₂-Preis pro Tonne ausgestoßener Tonne des Gases. Im Oktober waren das 25 Euro, kommendes Jahr werden es 30 Euro sein.