Nach Ampel-Kompromiss bei Heizungsgesetz: CDU-Chef Merz zeigt sich zurückhaltend

Nach Friedrich Merz (Bild, rechts) müssen diese «Leitplanken» nun zu einem Gesetz formuliert werden. © Political-Moments/IMAGO

Nachdem die Regierung einen Kompromiss beim umstrittenen Heizungsgesetz erzielt hat, betont Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Relevanz einer sorgfältigen Beratung zu den geänderten Pläne.

Berlin - «Das, was wir jetzt vorliegen haben, ist politische Prosa», sagte der CDU-Chef am Dienstag nach der Einigung einer Spitzenrunde der Ampel-Koalition, das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen doch noch in dieser Woche in den Bundestag einzubringen. Die von der Ampel nun vorgelegten «Leitplanken müssen in einen Gesetzestext gefasst werden». Dieser müsse dann im Bundestag sorgfältig beraten werden.

«Ich rate der Koalition dringend, einen neuen Text zu schreiben und nicht den alten umzuschreiben», sagte der in Brilon geborene Merz. Die Union begrüße, dass eine kommunale Wärmeplanung vorangeschaltet werden solle - dies habe man immer gefordert. Man begrüße zudem, dass die Koalition grundsätzlich dem Unionswunsch folge, technologieoffen zu sein. Ein Abschluss der Beratungen vor den Anfang Juli beginnenden parlamentarischen Sommerferien sei extrem ambitioniert. Die Unionsfraktion werde einer Fristverkürzung bei den Beratungen im Bundestag nicht zustimmen, betonte Merz.

Der in Peißenberg geborene CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, die Ankündigungen der Ampel bedeuteten noch keine Entwarnung für die Bürgerinnen und Bürger. Was von der Ampel vorgelegt worden sei, reiche nicht aus, «die berechtigte Unruhe in der Bevölkerung zu mindern». (dpa)