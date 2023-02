Bahn zu Lufthansa-Störung: Bei Ausbau in Frankfurt Kabel gekappt

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde durch ein beauftragtes Bauunternehmen ein Kabel in einem Kabelbündel der Telekom AG durchtrennt (Symbolbild).jpg © IMAGO/Rupert Oberhäuser

Arbeiten zum Ausbau der Frankfurter S-Bahn haben den großen IT-Ausfall bei der Lufthansa verursacht.

Berlin - Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde an der Baustelle für die Linie S6 «durch ein beauftragtes Bauunternehmen gegen 19 Uhr ein Kabel in einem Kabelbündel der Telekom AG durchtrennt». Die Bahn habe die Telekom umgehend über den Schaden informiert. «Von der Beschädigung sind nach aktueller Erkenntnis auch IT-Systeme der Lufthansa betroffen, die seit heute Morgen am Frankfurter Flughafen zu Flugausfällen führen», teilte die Bahn mit. Sie bat die betroffenen Fluggäste für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Flughafen-Betreiber: Wieder Landungen in Frankfurt möglich

Frankfurt/Main (dpa) - Nach mehreren Stunden Sperre sind am Frankfurter Flughafen wieder Landungen möglich. Das erklärte am Mittwochnachmittag ein Sprecher des Betreibers Fraport. Am Vormittag hatte die Deutsche Flugsicherung den Anflug gestoppt und Maschinen auf andere Flughäfen umgeleitet. Grund war ein Flugzeugstau aufgrund großer IT-Probleme in den Systemen der Lufthansa. Dieser hatte dazu geführt, dass zahlreiche Maschinen nicht wie geplant abheben konnten. (dpa)