Bauernverband: Investitionen in Solaranlagen steigen - aber weniger Ausgaben für Ställe

Deutsche Bauern wollen mehr in Solaranlagen und dafür weniger in Ställe investieren. © Manuel Geisser via IMAGO

Branchenangaben zufolge sind die deutschen Bauern in der aktuellen Wirtschaftslage bereit zu investieren. Dabei wollen sie mehr Geld in Solaranlagen und weniger in Ställe investieren.

Berlin - Der Anteil der Landwirte, der im nächsten halben Jahr investieren will, stieg insgesamt auf 34 Prozent nach 30 Prozent vor einem Jahr, wie aus dem «Konjunkturbarometer Agrar» des Deutschen Bauernverbands mit Sitz in Berlin für September hervorgeht. Das geplante Finanzvolumen wächst demnach auf 5,7 Milliarden Euro, allerdings besonders wegen erheblich höherer Investitionen in erneuerbare Energien von plus 1,4 Milliarden Euro.

Die geplanten Investitionen in Ställe seien dagegen auf einen bislang kaum gekannten Tiefstand gefallen, erläuterte der Verband. In Wirtschaftsbauten samt Hof- und Stalltechnik würden demnach noch 1,5 Milliarden Euro investiert und damit eine Milliarde Euro weniger als zum ohnehin vergleichsweise niedrigen Stand vor einem Jahr.

Für das vierteljährliche Konjunktur- und Investitionsbarometer Agrar wurden den Angaben zufolge im September 850 Landwirte in Deutschland vom Marktforschungsinstitut Produkt + Markt befragt. (dpa)