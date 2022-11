BDEW befürwortet LNG-Lieferungen aus Katar nach Brunsbüttel

Teilen

Die Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae, begrüßt die LNG-Lieferungen aus Katar ab 2026. © IMAGO/Anja Cord

Die deutsche Energiewirtschaft begrüßt die ab 2026 geplanten LNG-Lieferungen aus Katar und sieht darin eine Möglichkeit, die Versorgung weiter zu sichern.

Berlin - «Jedes zusätzliche Angebot erhöht die Versorgungssicherheit», sagte die Chefin des Branchenverbandes BDEW mit Sitz in Berlin, Kerstin Andreae, am Dienstag laut Mitteilung. Langfristige Lieferverträge stabilisierten das Gesamtsystem. «Insofern profitieren sowohl private als auch industrielle Gasverbraucher von neuen Langfristverträgen.»

Der Konzern Qatar Energy mit Sitz in Doha und das US-Ölunternehmen Conoco Phillips hatten sich auf die Lieferung von Flüssigerdgas nach Brunsbüttel ab geeinigt. Laut Katars Energieminister sollen die Lieferungen mindestens 15 Jahre laufen. Demnach sollen jährlich bis zu zwei Millionen Tonnen LNG geliefert werden, was ungefähr drei Prozent des bisherigen deutschen Bedarfs entspricht.

Die Laufzeit über 15 Jahre sei mit den deutschen Klimazielen vereinbar, betonte der BDEW mit Sitz in Berlin. «Gleichzeitig ist und bleibt ein schneller Wasserstoff-Hochlauf wichtiger und dringender denn je», sagte Andreae. «Wir brauchen einen mutigen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, um die Versorgung zu sichern und die angehobenen Klimaziele zu erreichen.»

Katar-Gas: Linksfraktionschef spricht von PR-Maßnahme

Der in Stralsund geborene Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat sich mit Blick auf die angekündigten Gas-Lieferungen aus Katar skeptisch gezeigt. Er finde es etwas verfrüht, dies als großen Erfolg darzustellen, sagte Bartsch am Dienstag in Berlin vor Beginn der Fraktionssitzung der Linken im Bundestag. «Es handelt sich aus meiner Sicht vielmehr um eine PR-Maßnahme, denn es hilft weder für diesen noch für den nächsten Winter.» Bartsch sprach im Zusammenhang mit dem Gas-Geschäft auch von «Doppelmoral» und verwies auf die Debatte über die «One Love»-Armbinde bei der Fußball-WM. Im Gespräch mit Bürgern könne er nicht erklären, wieso man problemlos Gas aus Katar importieren könne. Katar sei wahrhaftig kein Vorzeigeland, was die Demokratie betreffe. (dpa)