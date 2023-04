DB-Aufsichtsrat plant Sondersitzung - auch Boni sollen Thema sein

Der Bahn-Aufsichtsrat will über leistungsbezogene Vergütungen für den Vorstand diskutieren (Symbolfoto). © IMAGO/Daniel Lakomski/Jan Huebner

Aktuell ist der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn dabei, einen Termin für eine Sondersitzung Ende April zu finden. Auch ein Thema sollen die leistungsbezogenen Boni für den Vorstand sein.

Berlin - Noch sei aber offen, ob und wann die Sitzung zustande komme, hieß es am Freitag aus Aufsichtsratskreisen. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet. Demnach soll es bei dem Treffen um die Frage gehen, ob die Bahn-Manager für das vergangene Jahr Vergütungen in Millionenhöhe ausgezahlt bekommen.

Was die Konzernvorstände pro Jahr erhalten, steht im jeweiligen Geschäftsbericht. 2020 und 2021 hatte der Vorstand auf die sogenannten variabeln Vergütungen verzichtet, die, abhängig von bestimmten Leistungsmerkmalen, über das Grundgehalt hinaus gezahlt werden. Für 2022 sind sie wieder vorgesehen. Der in Landstuhl geborene Bahnchef Richard Lutz etwa soll laut Geschäftsbericht zusätzlich zu seinem Grundgehalt von fast 970 000 Euro noch eine variable Vergütung in Höhe von 1,26 Millionen Euro erhalten.

Der Aufsichtsrat muss den Zahlungen zustimmen. Bislang gebe es dazu keinen Beschluss, hieß es am Freitag aus Kreisen des Gremiums. Käme die Sondersitzung tatsächlich Ende April zustande, fiele sie in den Zeitraum der nächsten Tarifverhandlungsrunde mit der in Fulda gegründeten Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Gewerkschaft streitet mit der Bahn derzeit über mehr Geld für rund 180 000 Konzernbeschäftigte. (dpa)