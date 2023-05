Debatte um Heizungsgesetz: FDP-Fraktionschef Dürr hält späteren Start für möglich

Christian Dürr (Bild) will, dass sich alle Fragen zum Heizungsgesetz klären, bevor es in Kraft tritt. © IMAGO/Achille Abboud

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, kann sich beim umstrittenen Gesetz zum Heizungsaustausch auch einen späteren Start als 2024 vorstellen.

Berlin - «Wir werden kein Gesetz beschließen, bei dem Fragen offenbleiben», sagte Dürr den Zeitungen der Funke-Gruppe (Dienstag). Als Beispiel nannte der in Delmenhorst geborene Politiker die Technologieoffenheit bei der Wahl der Wärmequelle nach einem Heizungstausch. Die zentrale Frage sei nicht, wann das Gesetz in Kraft trete, sondern «dass es funktioniert und vor Ort von den Stadtwerken und Versorgern umgesetzt werden kann».

Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nina Scheer, betonte, ihre Partei werde in den Beratungen auf eine gerechte und auskömmliche Ausgestaltung der Förderungen pochen. «Ob dies auch Einfluss auf den Zeitplan hat, werden die Beratungen zeigen.»

Auch der energiepolitische Sprecher der Liberalen im Bundestag, Michael Kruse, hatte betont, Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. Der in Lübeck geborene Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Wochenende angedeutet, nicht unbedingt daran festzuhalten, dass das neue Gebäudeenergiegesetz schon vom kommenden Jahr an greift.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU forderte die Ampel-Koalition auf, die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes zurückzuziehen. «Das Gebäudeenergiegesetz muss komplett neu gemacht werden», sagte MIT-Chefin Gitta Connemann der «Rheinischen Post». «Es enthält eine Wucht an fachlichen Mängeln, die nicht mehr korrigierbar sind.»

Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. (dpa)