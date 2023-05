FDP-Fraktionschef Dürr dämpft Hoffnung auf baldige Entscheidung bei Heizungsgesetz

Christian Dürr

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht das umstrittene Heizungsgesetz noch nicht im Bundestag.

Berlin - «Die Frage ist: Ist es jetzt schon in dem Status, dass der Bundestag in aller Breite darüber beraten kann? Und das sehe ich derzeit noch nicht», sagte Dürr am Dienstag im ARD-«Morgenmagazin». Offensichtlich sei das Gesetz noch nicht ganz fertig.

Die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen wollten sich an diesem Dienstag über die Tagesordnung im Bundestag verständigen. Dann soll auch die Entscheidung fallen, ob das Gesetz in dieser Woche zur ersten Lesung ins Parlament kommt. Ist das nicht der Fall, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es noch bis zur Sommerpause verabschiedet wird. Geplant ist eigentlich, dass das Gesetz zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll.

Es komme nicht auf den Tag an, sondern «ob Deutschland ein gutes Gebäudeenergiegesetz bekommt», sagte der in Delmenhorst geborene Dürr weiter. «Es rächt sich jetzt ein bisschen, dass Robert Habeck darauf bestanden hat, dass das Gesetz dem Bundestag schon übersandt wird». Die FDP-Fraktion dringt auf ein komplett neues Heizungsgesetz und will im Gegensatz zu den Koalitionspartnern SPD und Grüne über den bestehenden Entwurf von dem in Lübeck geborenen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht wie geplant im Bundestag verhandeln.

Nach dem vom Bundeskabinett bereits beschlossenen Gesetzentwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben, kaputte repariert werden. Der Umstieg soll laut Wirtschaftsministerium durch Förderung sozial abgefedert werden - die Details sind umstritten. Das Gesetz gilt als wichtiger Baustein des Vorhabens, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen. (dpa)