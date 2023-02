Bahn: Betroffene Fluggäste sollen auf Bahnverkehr umsteigen

Teilen

„Die Deutsche Bahn bietet mit stündlichen ICE-Verbindungen zwischen den großen Städten ausreichend Kapazitäten, um die Fluggäste befördern zu können», teilte der Konzern mit.jpg © IMAGO/Rüdiger Wölk

Die Deutsche Bahn rät Passagieren, die aufgrund der IT-Panne bei der Lufthansa die Deutsche Bahn nutzen wollen, online weniger stark nachgefragte Zügen auszuwählen.

Berlin (dpa) - «Die Deutsche Bahn bietet mit ihren mindestens stündlichen ICE-Verbindungen zwischen den großen Städten generell ausreichend Kapazitäten, um die betroffenen Fluggäste befördern zu können», teilte der Konzern am Mittwoch mit. «Wir empfehlen, auf jeden Fall einen Sitzplatz zu reservieren und in der Auslastungsanzeige auf bahn.de und im DB-Navigator nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen.»

Lufthansa: Ursache für IT-Panne waren Bahn-Bauarbeiten

Frankfurt/Main - Die gravierende IT-Panne bei der Lufthansa ist nach Einschätzung des Unternehmens von Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.

Nach einem Bericht des Portals hessenschau.de erfasste die Telekom-Störung den Großraum Frankfurt mit Schwerpunkten im Norden. Der Flughafen liegt im Westen der Main-Metropole. (dpa)