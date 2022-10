Gaspreisbremse: Linken-Politiker Bartsch kritisiert Vorschläge

Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch © IMAGO/Christian Spicker

Die Linke erklärt die Vorschläge einer Expertenkommission zur Entlastung der Bürger in Hinblick auf die aktuellen Gaspreise für unzureichend.

Berlin - «Mit den vorliegenden Vorschlägen ist klar: Zigtausende Bürger und Betriebe werden im Winter von den Preisen erdrückt», kritisierte der in Stralsund geborene Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch am Montag. Die Kommission schlägt ein Stufenmodell vor. Dieses sieht in diesem Jahr eine Einmalzahlung in Höhe einer Monatsrechnung vor. Zum anderen sind für das kommende Jahr für Wirtschaft und Verbraucher Kontingente zu gedeckelten Preisen anvisiert.

Bartsch sprach von einem «Prinzip sozial ungerechte Gießkanne par excellence». Für viele Mieter sei die Übernahme einer Monatsrechnung zu wenig. Für Villenbesitzer sei sie unnötig. «Setzt die Ampel diesen Ansatz durch, verbrennt sie Milliarden der Steuerzahler mit nur geringem Rettungseffekt», meinte der Linken-Politiker. Die zweite Stufe komme hingegen zu spät. Es sei zudem ein «zynischer Plan», die Menschen zum Sparen zu bringen. (dpa)