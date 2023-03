Habeck und Özdemir besuchen Brasilien und Kolumbien

Reist gemeinsam mit Robert Habeck nach Brasilien und Kolumbien: Cem Özdemir. © IMAGO / photothek

Mitte März geht es für Wirtschaftsminister Robert Habeck und Agrarminister Cem Özdemir nach Brasilien und Kolumbien.

Berlin - Die Grünen-Politiker werden von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, wie Habecks Ressort am Freitag mitteilte. Ziel der Reise vom 11. bis 16. März sei es, die Wirtschaftsbeziehungen und die Klimakooperation mit beiden Ländern zu stärken. Brasilien und Kolumbien spielten beim globalen Klimaschutz eine Schlüsselrolle. So ist bei der Stadt Manaus ein Besuch im Regenwald Amazonas geplant. In Belo Horizonte wollen die beiden Minister an deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen teilnehmen.

Die EU verhandelt seit langem über ein Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Habeck hatte zuletzt gesagt, ein Abkommen, das einer weiteren Rodung oder Vernichtung des Regenwaldes Vorschub leiste, könne nicht im Interesse Deutschlands sein. Insofern gebe es klare Maßgaben, unter denen die Verhandlungen geführt werden müssten. Der in Osnabrück geborene Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich während einer Südamerika-Reise in Brasilien zuversichtlich gezeigt, dass es bei dem Abkommen rasch zu einem Abschluss kommt.

Die EU verhandelt mit dem Mercosur - zu dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören - seit 1999 über das Abkommen, mit dem eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen entstehen würde. Das Abkommen lag auch angesichts der Verweigerung des vorigen rechten Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, beim Klimaschutz auf Eis. (dpa)