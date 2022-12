Habeck: Regeln der EU-Kommission zu Uniper mit Augenmaß

Wirtschaftsminister Robert Habeck © IMAGO / Political-Moments

Beihilferegeln mit Augenmaß – so bezeichnete Wirtschaftsminister Robert Habeck die von der EU-Kommission angeordneten Auflagen im Zusammenhang mit dem Uniper-Rettungspaket.

Berlin - Der in Lübeck geborene Grünen-Politiker sagte am Mittwoch, es sei konsequent, wenn es bei einer Verstaatlichung eines Unternehmens, das im Wettbewerb stehe, Spielregeln gebe. Zwar würden Marktmöglichkeiten beschnitten, aber nicht so, dass das Unternehmen nicht Gewinne machen könne.

Die EU-Kommission hatte am Dienstag die beihilferechtliche Genehmigung für ein milliardenschweres Stabilisierungspaket erteilt. Es sieht eine vorübergehende, weitgehende Verstaatlichung des Energiekonzerns vor. Im Zuge dessen ist eine Kapitalerhöhung bis zu 34,5 Milliarden Euro möglich. Aus Wettbewerbsgründen musste sich Uniper mit Hauptsitz in Düsseldorf verpflichten, bis Ende 2026 mehrere Tochterfirmen und andere Unternehmensteile zu verkaufen. Dazu gehören das Russlandgeschäft Unipro, das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 sowie das Fernwärmegeschäft in Deutschland. (dpa)