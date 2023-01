Kommunalwirtschaft: Elektroauto-Ladenetz muss auch auf dem Land ausgebaut werden

Die Kommunalwirtschaft will einen besseren Ausbau der Autoladenetze auf dem Land voranbringen. © Sascha Steinach via IMAGO

Vor dem Hintergrund eines Auto- und Mobilitätsgipfels im Kanzleramt fordert der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) mehr Ladesäulen für Elektroautos auf dem Land.

Berlin - «Gerade der Ausbau der Ladeinfrastruktur in dünn besiedelten Gebieten ist Voraussetzung für den Durchbruch der Elektromobilität und von zentraler Bedeutung für die Verkehrswende», erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) mit Sitz in Berlin, Ingbert Liebing, am Dienstag.

Berichte, wonach Autobauer selbst den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben, begrüßte Liebing. «Für ein engmaschiges Ladenetzwerk brauchen wir die Zusammenarbeit aller Beteiligten und vor allem in dünn besiedelten Gebieten noch erhebliche Investitionen.» Bisher seien es überwiegend die Stadtwerke und kommunalen Unternehmen gewesen, die in diesen Gebieten Engagement gezeigt hätten. Eine schnelle und erfolgreiche Verkehrswende könne nicht ausschließlich auf Rosinenpickerei aufgebaut werden, also der Errichtung profitabler Schnellladesäulen entlang von Autobahnen.

Der in Flensburg geborene Liebing lobte, dass die Bundesregierung mehr Tempo in die Verkehrswende bringen wolle. Nach VKU-Angaben sind mehr als die Hälfte aller Ladesäulen in Deutschland in kommunaler Hand. (dpa)