Linke unterstützt Vier-Tage-Woche-Vorstoß

IG Metall

Die Linke befürwortet die Pläne der IG Metall für eine Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich.

Berlin - «Die Vier-Tage-Woche ist kein weltfremdes Hirngespinst, sondern in einigen Ländern längst Praxis», sagte Co-Parteichef Martin Schirdewan der Deutschen Presse-Agentur. Erfahrungen aus Schweden, Island oder Belgien zeigten, dass eine Vier-Tage-Woche die Arbeitsbelastung senke und die Produktivität erhöhe. «Sie bedeutet mehr Zeit zum Leben und weniger Stress.»

Der Verhandlungsführer der IG Metall in der nordwestdeutschen Stahlindustrie, Knut Giesler, hatte angekündigt, mit der Forderung nach Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich in die kommende Tarifrunde zu gehen. Die Forderung habe grundsätzlich Ausstrahlung über die Stahlbranche hinaus, erklärte der in Berglen geborene Gewerkschaftschef Jörg Hofmann.

Der in Ost-Berlin geborene Schirdewan sagte, eine Vier-Tage-Woche verringere Fahrten und Energiekosten, das sei auch gut fürs Klima. «Zudem würde eine 4-Tage-Woche Branchen attraktiver machen, die jetzt über Arbeitskräftemangel klagen.» (dpa)