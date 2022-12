Offshore-Windenergie: Nordsee-Staaten schließen Abkommen mit Großbritannien ab

Im Zuge der Energiewende haben Nordsee-Staaten und Großbritannien eine Vereinbarung für Offshore-Windanlagen getroffen. © IMAGO/Gudella

Am Sonntag haben Deutschland und andere Nordsee-Staaten eine Vereinbarung mit Großbritannien im Bereich Offshore-Windenergie unterschrieben.

Berlin/Brüssel - Dieses sieht gemeinsame Windparks auf See, Interkonnektoren und die Produktion von Wasserstoff vor, um in Zukunft Strom- und Wasserstoffimporte zu generieren. Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Berlin, unterzeichnete das Abkommen für Deutschland, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte.

Da mit dem Brexit die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Nordsee-Energiekooperation (NSEC) endete, war für eine Zusammenarbeit im Bereich Offshore-Wind ein neuer Rahmen benötigt worden. «Wir freuen uns sehr, das Vereinigte Königreich wieder an Bord der Nordsee-Kooperation zu haben», sagte Wiegold laut der Mitteilung. Damit werde es künftig möglich, mit «diesem wichtigen Partnerland» ganz konkret gemeinsame Offshore-Projekte zu entwickeln, die der Versorgung Deutschlands mit grünem Strom zugutekämen.

Großbritannien weist laut Bundeswirtschaftsministerium aktuell mit rund 10 Gigawatt (GW) die mit Abstand höchste installierte Offshore-Wind-Leistung in Europa auf. Angesichts der Potenziale des Vereinigten Königreichs von über 600 GW Stromerzeugungskapazität bei einem nationalen Bedarf von rund 100 GW bis 2050 könne dies wichtige Chancen für Deutschland eröffnen. (dpa)