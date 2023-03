Vor Photovoltaik-Gipfel: Energiebranche will Bau von Solaranlagen weiter vereinfachen

Teilen

Der BDEW fordert einen Abbau der bürokratischen Hürden beim Einrichten von Solaranlagen. © McPHOTO/BilderBox/IMAGO

Vor dem am Freitag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stattfindenden «Photovoltaik-Gipfel» hat sich der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) für weitere Vereinfachungen beim Solaranlagen-Bau ausgesprochen.

Berlin - «Wir werden rund ein Prozent der Landesfläche für PV-Freiflächenanlagen brauchen», sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW, Kerstin Andreae, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. PV steht für Photovoltaik, also Solaranlagen.

Bei dem Treffen im Wirtschaftsministerium in Berlin soll ein Entwurf für eine Solarstrategie vorgestellt werden. Deutschland will seinem selbst gesteckten Ausbauziel zufolge 2030 auf 215 Gigawatt an installierter Solarleistung kommen, bis 2040 sollen es 400 Gigawatt sein. Im Januar kam Deutschland auf rund 68 Gigawatt.

Aktuell sei man erfreulicherweise im Plan, so die in Schramberg geborene Andreae. Die neue Strategie müsse nun aufzeigen, wie die geplanten großen Steigerungen im Solarausbau der kommenden Jahre erreicht werden sollten. «Dazu gehört, dass bürokratische Hürden wo immer möglich abgebaut, Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und ausreichend Flächen zur Verfügung gestellt werden.»

Es brauche unter anderem in allen Bundesländern eine zügige Öffnung von Gebieten, die sich etwa landwirtschaftlich nur schwer nutzen lassen, für die Nutzung großer Solaranlagen, erklärte Andreae. Sie forderte auch eine stärkere Nutzung von Dächern in Ballungsräumen. «Eine PV-Anlage aufs Dach zu bringen, muss dringend vereinfacht werden.» Auch bundeseinheitliche Mindeststandards für solche Anlagen seien hilfreich, zudem müssten die Stromnetze weiter ausgebaut werden. (dpa)