Kein neues Regierungsterminal: Bundesregierung stoppt Pläne

Teilen

Bundesregierung verzichtet auf Neubau des Regierungsterminals © IMAGO / photothek

Die Pläne zum neuen Regierungsterminal am BER wurden endgültig gekippt.

Berlin/Schönefeld - Die Bundesregierung «wird auf einen Neubau des Protokollgebäudes» verzichten «und das Interim dauerhaft als Regierungsterminal» nutzen, teilte das Finanzministerium am Freitag auf Anfrage mit. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet. «Grundlage der Entscheidung ist der Kostenvergleich der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Frage „Verzicht oder Neubau Protokollgebäude“» teilte das Ministerium weiter mit. Demnach habe der «Verzicht auf das neue Protokollgebäude erhebliche Kostenvorteile».

Mit Interim bezieht sich das Ministerium auf das Übergangsgebäude, das im Oktober 2020 eröffnet worden war und seither als Terminal für den Flugverkehr der Bundesregierung dient. Die Kosten für den Bau des Gebäudes lagen bei 70 Millionen Euro. Das neue Regierungsterminal hätte früheren Schätzungen zufolge ein Vielfaches dieser Summe gekostet - der «Tagesspiegel» berichtet von inzwischen mehr als einer halbe Milliarde Euro.

Die FDP hatte deshalb in der Vergangenheit immer wieder gefordert, auf den Bau eines neuen repräsentativen Terminals zu verzichten. Insbesondere das Auswärtige Amt mit Hauptsitz in Berlin hatte dennoch lange an den Plänen festgehalten. (dpa)