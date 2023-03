Ulrich Reuter wird neuer Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes

Neuer Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV): Ulrich Reuter. © IMAGO / Stephan Görlich

Ulrich Reuter, Bayrischer Sparkassenchef, wird neuer Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).

Berlin - Die Verbandsmitglieder wählten den 60-Jährigen am Montag einstimmig für eine sechsjährige Amtszeit ab Januar 2024, wie der DSGV mitteilte. Der in Aschaffenburg geborene Reuter folgt dann auf den bisherigen Sparkassenpräsidenten Helmut Schleweis, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Die regionalen Sparkassenverbände hatten Reuter bereits Mitte Januar für das Amt nominiert. Der aus Heidelberg stammende Schleweis hatte den Verband seit 2018 geleitet. Zum Spitzenverband der Sparkassen-Finanzgruppe gehören unter anderem knapp 360 Sparkassen. «Vor uns liegen anspruchsvolle Jahre voller Veränderungen», teilte Reuter mit. (dpa)