Verband des Deutschen Handwerks: Präsident rechnet mit höheren Kosten für Kunden

Der Handwerkspräsident Jörg Dittrich geht davon aus, dass sich Kunden von Handwerkern auf höhere Preise einstellen müssen. © Frank Hoermann/Sven Simon via IMAGO

Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, rechnet auch wegen der hohen Energiekosten mit höheren Preisen für Kunden von Handwerkern.

Berlin - Zunehmend Auswirkungen könnte auch der Mangel an Fachkräften haben, sagte der neue Handwerkspräsident Jörg Dittrich der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Mangel werde in den kommenden Jahren in einen kritischen Bereich gelangen, wenn die Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen. «Die Gefahr besteht, dass dann im Handwerk bestimmte Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden können. Wir müssen unbedingt und durch gemeinsame Kraftanstrengung von Politik und Handwerk verhindern, dass diese Situation eintritt.»

Der in Dresden geborene Dittrich ist seit kurzem Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks mit Sitz in Berlin. «Die Handwerksleistung steht unter einem großem Preisdruck», sagte er. Löhne, Energiepreise und Sozialversicherungsbeiträge seien gestiegen. Auch die gestiegenen Materialpreise trügen zu einem großen Kostenschub bei. «Die Handwerksleistung wird teurer, weil viele Dinge teurer geworden sind und nicht, weil die Betriebe darauf Lust haben», sagte Dittrich. «Mich treibt die Sorge um, dass die Handwerksleistung für Kundinnen und Kunden unbezahlbar wird. Das darf nicht sein.» (dpa)