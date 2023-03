Neue Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen: 681 Flüge fallen aus

Warnstreiks: An vier deutschen Flughäfen fallen 681 Flüge aus. © IMAGO / localpic

Verdi hat neue Warnstreiks angekündigt. An vier deutschen Flughäfen fallen deswegen an diesem Freitag 681 Flüge aus.

Berlin - Betroffen seien rund 89 000 Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag in Berlin mit. Bestreikt werden die Flughäfen in Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel bezeichnete Dauer und Umfang der Arbeitsniederlegungen als unverhältnismäßig. Sie sprengten die Dimensionen eines Warnstreiks. (dpa)