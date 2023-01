Wissing: 49-Euro-Ticket soll spätestens ab Anfang Mai gelten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing © IMAGO/Thomas Bartilla

Nach den Worten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing soll das 49-Euro-Ticket spätestens ab Anfang erhältlich sein.

Seeon/Berlin - «Für mich steht fest, nicht später als der 1. Mai», sagte der FDP-Politiker am Freitag bei einer Pressekonferenz der FDP-Landtagsfraktion im oberbayerischen Kloster Seeon. Der in Landau in der Pfalz geborene Wissing war per Videostream zugeschaltet.

Nachdem sich Bund und Länder nach einem langen Streit über die Finanzierung des Tickets geeinigt hatten, liegt die Umsetzung nun in den Bundesländern und bei den Verkehrsbetrieben. Zudem ist die Genehmigung der EU notwendig.

Das bundesweit nutzbare Ticket für Busse und Bahnen im Nahverkehr soll einen Einführungspreis von 49 Euro im Monat haben. Ziel ist es, an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem Sommer anzuknüpfen. Vorgesehen ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abo. Viele Details sind noch zu klären. Die Länder peilen zwar eine Einführung bis zum 1. April an, jedoch waren zuletzt immer wieder skeptische Töne zu hören.

Wissing betonte, dass Deutschlandticket sei ein wichtiger Bestandteil bei der Transformation hin zu klimaneutraleren und effizienteren Transportwegen. Dazu gehöre auch die weitere Digitalisierung: «Deutschland kommt voran, es ist jetzt wichtig, dass auch die Bundesländer weiter mitziehen.» Gerade für Flächenländer wie Bayern bleibe aber das Auto unverzichtbar. Mit einer beschleunigten Planung solle künftig der Bau von Straßen, Schienen und Wasserstraßen schneller vorankommen. (dpa)