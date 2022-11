Bertelsmann: Übernahme von US-Buchverlag Simon & Schuster endgültig gescheitert

Bertelsmann in Gütersloh © wolterfoto/IMAGO

Bertelsmann wird den US-Buchverlags Simon & Schuster nicht übernehmen.

Gütersloh in Deutschland - Das Gütersloher Unternehmen bestätigte am Montag, nicht gegen ein Urteil eines US-Gerichts in Washington vorgehen zu wollen, das den Kauf Ende Oktober wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken untersagt hatte. „Bertelsmann wird den ursprünglichen Plan, Berufung gegen das Urteil einzulegen, nach Gesprächen mit Simon & Schuster-Gesellschafter Paramount Global nicht weiterverfolgen“, erklärte der Konzern.

Die Übernahme hatten der Konzern von langer Hand geplant. So verkündete Bertelsmann bereits im November 2020, dass die zum Konzern gehörende US-Verlagsgruppe Penguin Random House den Verlag Simon & Schuster für knapp 2,2 Milliarden Dollar (heute rund 2,21 Milliarden Euro) von der US-Mediengruppe ViacomCBS kaufen wolle.

Das US-Justizministerium reichte dagegen aber eine Kartellklage ein, um die Übernahme zu verhindern. Mit Erfolg: Die Regierung habe überzeugend dargelegt, dass der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb auf dem Markt für „US-Verlagsrechte an potenziellen Bestsellern“ entscheidend schwächen würde, erklärte US-Bundesrichterin Florence Pam in ihrem Urteil.



Auch Paramount gab am Montag bekannt, dass der Vorgang „beendet“ worden sei. Penguin Random House müsse dem Unternehmen eine Abbruchsgebühr in Höhe von 200 Millionen Dollar zahlen, erklärte der Konzern.



Mit 10.000 Beschäftigten weltweit und jährlich fast 15.000 veröffentlichten Büchern führt Penguin Random House den Markt in den USA an. Der Verlag gehört vollständig zu Bertelsmann. Der Verlag Simon & Schuster belegt den vierten Rang der „Big Five“, zu denen außerdem noch die Verlagshäuser HarperCollins, Hachette Book Group USA und Macmillan Publishers gehören. oer/ans