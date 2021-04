Besser als jeder Tesla? Daimlers EQS ist eine Kampfansage - „wir sind Herausforderer“

EQS könnte Mythos begründen

Die elektrische Limousine EQS wird am 15. April enthüllt. Mit dem E-Auto will Daimler der Konkurrenz wie Tesla den Kampf ansagen.

Stuttgart - Die Daimler AG will bis zum Jahr 2025 über zehn neue Modelle der elektrischen Baureihe EQ auf den Markt bringen. Die SUVs EQC und EQA blieben weit hinter den Erwartungen zurück, die Stuttgarter setzten deshalb große Stücke auf die elektrische S-Klasse EQS. Bei der Jahreshauptversammlung machte Daimler-Chef Ola Källenius eine Kampfansage an Tesla. Laut den bisher bekannten Daten schlägt das neue E-Auto von Mercedes-Benz die Konkurrenz auch in einigen Bereichen. Mehrere Autoexperten sehen in dem EQS einen großen Schritt für die Daimler AG, der sogar zu einem Mythos werden könnte, wie die S-Klasse einst. Ob das E-Modell die Erwartungen auch erfüllen kann, wird sich am 15. April bei der digitalen Weltpremiere zeigen. Wie BW24* berichtet, ist Daimlers EQS eine Kampfansage an Tesla - „wir sind Herausforderer“.

Die Daimler AG ist weltweit vor allem für die Modelle von Mercedes-Benz bekannt. Der EQS soll als elektrische Luxus-Limousine neue Maßstäbe setzen.