Betriebe bilden verstärkt ungelernte Mitarbeiter weiter

Fortbildung eines Kollegen (Symbolbild) © Sylvio Dittrich/Imago

Laut IW-Studie setzen Unternehmen aufgrund von Schwierigkeiten in der Personalgewinnung zunehmend auf die Weiterbildung Geringqualifizierter innerhalb ihres Betriebs.

Köln in Deutschland - Rund 61 Prozent der Unternehmen bieten ungelernten Mitarbeitern fachbezogene Schulungen an, wie eine am Dienstag in Köln veröffentlichte Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergab. An Bedeutung gewannen in den vergangenen fünf Jahren demnach auch Kursangebote zu Grundfähigkeiten wie Schreiben, Lesen oder Rechnen.

Rund 20 Prozent der 837 befragten Unternehmen organisierten seit 2018 etwa Deutschkurse für Migranten zur Förderung der Lese- und Schreibfähigkeiten. Für Deutsche gab es ein solches Angebot immerhin bei rund zwölf Prozent der Unternehmen.

Der Studie zufolge sind Kurse zur Verbesserung der Grundfähigkeiten im Vergleich zu Fachschulungen zwar bislang noch selten. Insgesamt zeige sich aber im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2018, dass die Bedeutung der Grundbildung zugenommen habe. Dies betreffe vor allem Unternehmen mit Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung.



Laut der IW-Studie boten 35 Prozent der Unternehmen Ungelernten eine Förderung beim Erwerb des Führerscheins. 25 Prozent gaben an, Kommunikationsfähigkeiten oder Sozialkompetenzen ungelernter Mitarbeiter zu fördern. Die Vermittlung von grundlegenden PC-Kenntnissen spielte bei 20 Prozent eine Rolle, die Förderung von Rechenfähigkeiten bei sechs Prozent.



Als Gründe für die Qualifizierungen nannten die Unternehmen am häufigsten den Wunsch, Mitarbeiter flexibler und breiter einsetzen zu können - rund 72 Prozent der befragten Unternehmen gaben dies an. 69 Prozent zielten auf eine Vermeidung von Fehlern seitens der Mitarbeiter - etwa aufgrund unzureichender Kenntnisse im Lesen, Schreiben oder Rechnen.



„Vor allem die Unternehmen, die jetzt schon große Rekrutierungsprobleme haben, erkennen, dass sie den Strukturwandel mit der Belegschaft bewältigen müssen, die sie haben - und sie dafür auch bei elementaren Kenntnissen selbst qualifizieren müssen“, sagte IW-Bildungsexperte Axel Plünnecke dem „Handelsblatt“ im Zusammenhang mit den Studienergebnissen.



„Immer mehr Betriebe sehen die Möglichkeit und Notwendigkeit, Mitarbeitern dabei zu helfen, Lücken beim Lesen, Schreiben, Rechnen oder auch bei grundlegenden IT-Kenntnissen zu schließen“, sagte auch Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), dem „Handelsblatt“. Am größten sei das Potenzial bei Zugewanderten, aber auch bei Einheimischen, die längere Zeit arbeitslos oder krank waren. tbh/pe