Betrüger nutzen KI-Werkzeuge, um ans Geld ihrer Opfer zu kommen - So können Sie sich schützen

Von: Robert Wallenhauer

In Amerika nutzen Betrüger jetzt KI-Werkzeuge. Mit Stimmen-Simulatoren soll eine höhere Betroffenheit bei ihren Opfern erzielt werden. So können Sie sich schützen.

München - Das Telefon klingelt, zu hören ist die Stimme ihres Sohnes. Er sitze im Gefängnis und brauche schnell Bargeld. Als Ruth Card, 75, aus Kanada bei ihrer Bank eintrifft, um das Geld abzuheben, erklärt ihr ein Bankmitarbeiter: Ein anderer Kunde habe einen ähnlichen Anruf bekommen. Wahrscheinlich war die Stimme am anderen Ende der Leitung nicht ihr Sohn. In Nordamerika werden Menschen bei Betrugs-Anrufen jetzt von Stimmen von Familienmitgliedern um Geld gebeten, die gefälscht sind. Die Stimmen werden mit Werkzeuge kreiert, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, berichtet die Washington Post.

Die KI-Software zur Stimmerzeugung analysiert, was die Stimme einer Person einzigartig macht - einschließlich Alter, Geschlecht und Akzent. Dann durchsucht sie eine riesige Datenbank von Stimmen, um ähnliche Stimmen zu finden und Muster vorherzusagen, erklärt Hany Farid, Professor für digitale Forensik der amerikanischen Zeitung.

Roboter am Telefon: Betrüger nutzen jetzt KI-Stimmen-Simulatoren. © Panthermedia/Imago

Sie könne dann die Tonhöhe, die Stimmfarbe und die einzelnen Klänge der Stimme einer Person nachbilden, um einen ähnlichen Gesamteffekt zu erzielen. Das Programm benötigt eine kurze Hörprobe, die von Orten wie YouTube, Podcasts, Werbespots, TikTok, Instagram oder Facebook-Videos stammen kann, so Professor Farid.

Phishing-Attacken sind im Moment ein großes Problem

„Wir bekommen im Moment sehr viele Beschwerden“ über Betrugsversuche, sagt Erk Schaarschmidt, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). Er hatte aber bisher „zum Glück noch nicht“ den Fall, dass vermeintliche KI Stimmen Opfer dazu nötigen Geld zu überweisen.

Generell seien Phishing-Angriffe im Moment ein großes Problem, so Schaarschmidt. Phishing-Angriffe sind Aktionen, bei dem Betrüger versuchen, sensible Informationen wie Benutzernamen, Passwörter, oder Kreditkartennummern von Nutzern zu stehlen. Betrüger wollen zurzeit häufig direkt die Zugangsdaten zum Bank-Konto erlangen, sagt Schaarschmidt.

Betrug nicht nur am Telefon

Und die Betrüger beschränken sich hier nicht nur auf Anrufe. Auch vor falschen Verkäufen auf Ebay Kleinanzeigen machen sie nicht halt. Was in letzter Zeit immer beliebter wurde: falsche Investment-Webseiten. Man solle sich anmelden und bekomme kostenloses Startguthaben. Das könne man beim Online-Trading investieren. Stattdessen warten die Betrüger nur darauf, dass die User unvorsichtig ihre persönlichen Bankdaten eingeben, um das Konto leerzuräumen. Die Opfer-Zielgruppe ist viel größer, als beispielsweise beim berühmten Enkeltrick.

„Banken müssten hier viel besser aufpassen und regulieren“, sagt Erk Schaarschmidt von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Er sieht die Banken in der Pflicht, für bessere Sicherheit zu sorgen. Sie könnten, so der Finanzexperte, selbst KI nutzen, um unregelmäßige oder verdächtige Konto Abbuchungen besser zu identifizieren. Etwa, wenn von einem Konto öfter schnell hintereinander derselbe Betrag abgehoben würde.

Was tun beim Scam-Anruf?

Bei überraschenden, völlig unerwarteten Anrufen ist immer erst einmal eine große Portion Skepsis angebracht. Vor allem, wenn der Anrufer oder die Anruferin versucht, Druck aufzubauen, warnt Martin Meingast vom Verein „Deutschland sicher im Netz“. „Die wichtigste Regel ist: sich nicht unter Druck setzen lassen.“

Angerufene sollten sich keinesfalls verunsichern oder gar einschüchtern lassen, nichts installieren, keine Daten angeben oder bestätigen, keine Überweisungen vornehmen, sondern am besten gleich auflegen. Das nimmt den Betrügerinnen und Betrügern den Wind aus den Segeln, sagt Meingast.

Wenn Betrugsopfer: zur Polizei und Konto schnell sperren

„Wenn man irgendwelche persönlichen Daten rausgegeben hat, dann sind die nun einmal draußen und man kann sie nicht wieder zurückholen“, sagt Martin Meingast. Aber wenn man Zugangsdaten zu Internetkonten oder gar zum Onlinebanking preisgegeben hat, sollte man die entsprechenden Unternehmen und seine Bank informieren und die Accounts oder das Bankkonto erst einmal sperren lassen. Zudem gelte: „Bei einem Vorfall auch immer zur Polizei gehen und das auch als Vorfall melden, damit die Strafverfolgungsbehörden entsprechend aktiv werden können.“

Wenn die Stimme am anderen Ende der Telefonleitung sich zuerst anhört, wie ein Familienmitglied, gibt Erk Schaarschmidt von der VZB einen genauen Tipp: „Stellen Sie Fragen zum letzten gemeinsamen Urlaub oder zur Geburtstagsfeier.“ Also Fragen, deren Antworten nur der echte Gesprächspartner wissen kann. Aber das weiß der Experte der Verbraucherzentrale auch: „Es ist natürlich fraglich, ob einem in dieser Situation so etwas einfällt.“ (row mit dpa)