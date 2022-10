Hartz IV: Frau verklagt Jobcenter wegen Mehrbedarf für Schuhe – Gericht gibt ihr Recht

Von: Lisa Mayerhofer

Weiße Stoffschuhe können mit Hausmitteln wieder erstrahlen © imagebroker / Imago

Eine Hartz-IV-Bezieherin aus Hamburg hat krankheitsbedingt einen hohen Schuhverschleiß. Doch das Jobcenter zweifelt an ihrer Darstellung. Jetzt hat ein Gericht entschieden.

Hamburg – Hartz-IV-Empfänger können unter bestimmten Umständen Anspruch auf zusätzliche Leistungen durch das Jobcenter in Form eines Mehrbedarfs haben. Einen Mehrbedarf gibt es beispielsweise für Schwangere, Alleinerziehende und Menschen mit chronischer Erkrankung oder einer Behinderung, wenn sie Aufwendungen haben, die sie mit dem Regelsatz nicht stemmen können.

Jobcenter will Hartz-IV-Bezieherin Mehrbedarf für Schuhe nicht zahlen

Einen Mehrbedarf gewährt das Jobcenter auf Antrag. In Hamburg weigerte sich das zuständige Jobcenter aber, einer 56-jährigen Hartz-IV-Bezieherin einen Mehrbedarf für Straßenschuhe zu erteilen. Die Frau leidet an einer neurologischen Erkrankung, die zu einer Fehlstatik der Beine, Sprunggelenke und Füße führt. In der Folge hat die Frau einen hohen Schuhverschleiß sowie Knie- oder Fußschmerzen durch den Abrieb der Schuhe. Nach ein bis zwei Monaten seien ihre Schuhe abgelaufen, bestätigt auch ein Gutachten, wie im Urteil des Sozialgerichtes Hamburg zu lesen ist.

Doch das Jobcenter wollte trotz ärztlicher Bestätigungen die Kosten für vier Straßenschuhe nicht als Mehrbedarf gelten lassen. Die Frau zog deshalb vor das Sozialgericht Hamburg. Dort habe das Jobcenter auf die Krankenkasse verwiesen und dann sogar die Notwendigkeit für die Anschaffung neuen Schuhwerks bestritten, berichtet Inga Hagelstein vom DGB-Rechtsschutzbüro Hamburg, die die Hartz-IV-Bezieherin vertrat, in einer Mitteilung.

Hartz-IV-Mehrbedarf: Gericht gibt der Klägerin recht

Doch damit konnte das Jobcenter bei der Richterin nicht punkten. In einem Urteil vom 30. September entschied sie, dass die Klägerin einen Anspruch auf Mehrbedarf für handelsübliche Schuhe wegen eines übermäßigen Verschleißes aufgrund ihrer Erkrankung habe. Die Kosten könne sie nicht durch Einsparmöglichkeiten decken und auch eine Übernahme durch die Krankenkassen komme nicht infrage, da diese nur für Hilfsmittel aufkommen müssen, die keine allgemeinen Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens seien.

