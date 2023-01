BGH: Verfassungsbeschwerden von Unternehmen zurückgewiesen

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

BGH

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Verfassungsbeschwerden von Unternehmen wegen der Rechtsschutz-Möglichkeiten beim Europäischen Patentamt zurückgewiesen.

Karlsruhe - Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass die vom Grundgesetz geforderten Mindeststandards in der Vergangenheit nicht gewährleistet waren, teilten die Karlsruher Richterinnen und Richter am Donnerstag mit. Seit einer Strukturreform im Jahr 2016 seien diese Defizite jedoch weitgehend behoben. (Az. 2 BvR 2480/10 u.a.)

Die Unternehmen hatten sich gegen verschiedene Entscheidungen der Beschwerdekammern des Patentamts gewandt. Dorthin kann man sich wenden, wenn die Erteilung eines Patents verweigert wurde. Das Europäische Patentamt mit Hauptsitz in München prüft zentral in einem einheitlichen Verfahren europäische Patentanmeldungen für Erfinder, Wissenschaftler und Unternehmen aus aller Welt.

EuGH muss Klagerecht von Unternehmen bei Datenschutz prüfen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) muss klären, ob Konkurrenten wegen möglicher Datenschutzverstöße von Unternehmen vor Gericht ziehen dürfen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe setzte am Donnerstag zwei Verfahren aus, um den Sachverhalt in Luxemburg prüfen zu lassen. Dabei geht es vor allem darum, ob die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nationalen Regelungen entgegensteht, die Mitbewerbern ein solches Klagerecht bei angenommenen Datenschutzverstößen einräumen. (Az. I ZR 222/19 u.a.)

Im konkreten Fall klagt ein Apotheker gegen zwei Mitbewerber, die Produkte über die Internetplattform Amazon vertreiben. Daher will der BGH zudem vom EuGH wissen, ob es sich bei den dabei erhobenen Details wie Lieferadresse und Art der apothekenpflichtigen - nicht aber verschreibungspflichtigen - Medikamente um Gesundheitsdaten im Sinne der DSGVO handelt. Nicht zwingend müsse der Besteller der Präparate auch der Patient oder Konsument sein, machte der Vorsitzende Richter des ersten Zivilsenats, Thomas Koch, bei der Verkündung deutlich. (dpa)