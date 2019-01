Drei Bier ein Schnitzel? Brauer planen neue Info auf der Flasche - aber Bayern bremst

Auf zahlreichen Lebensmitteln stehen die Nährwert-Angaben - doch Alkohol hat einen Sonderstatus in der ganzen EU. Bis jetzt. Denn die Brauer planen Überraschendes...

Zumindest bayerische Biertrinker werden womöglich vorerst im Ungewissen bleiben, wie viele Kalorien sie mit jeder Halben zu sich nehmen. Der Deutsche Brauerbund hat seinen Mitgliedern empfohlen, den Nährwert auf den Etiketten anzugeben. „Wir können noch nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt welche Brauereien damit starten“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds, Lothar Ebbertz, am Freitag am Rande der Grünen Woche in Berlin. Ob das umgesetzt wird oder nicht, sei freiwillige Entscheidung der Unternehmen.

Die bayerischen Brauer legten Wert auf Transparenz, sagte Ebbertz. Angegeben auf den Etiketten sind bislang bei allen Brauereien der jeweilige Alkoholgehalt und die Inhaltsstoffe.

Bei manchen Bieren finden sich auch bisher schon Nährwertangaben - vergleichsweise häufig praktiziert das die Branche bei alkoholfreiem Weißbier, einem Getränk, das auch viele kalorienbewusste Freizeitsportler gern trinken. Für manche Brauer würden Nährwertangaben aber ein schlichtes praktisches Problem mit sich bringen: Längst nicht alle Betriebe kleben Rücketiketten auf ihre Flaschen, wo Platz für die Kalorien wäre.

Laut Deutschem Brauerbund soll die Kennzeichnung von diesem Jahr an schrittweise eingeführt werden. Darauf drängt die EU-Kommission. Die fränkische Weinbauern wollen hingegen nicht mitziehen - so viel scheint sicher. Wein sei schließlich ein Genussmittel, sagte Michael Bock vom Fränkischen Weinbauverband am Freitag in Würzburg. „Die Menschen in Franken überlegen aber auch nicht, ob Wein dick macht. Sie genießen ihn.“

Drei Bier ein Schnitzel? Brauer planen neue Info auf der Flasche

Berlin - Biertrinker in Deutschland sollen künftig schon beim Blick aufs Etikett erfahren, wie viele Kalorien der Gerstensaft hat. Die Brauereien wollen auf freiwilliger Basis alle Biere und Biermischgetränke mit entsprechenden Nährwert-Angaben versehen, wie der Deutsche Brauer-Bund und der Verband Privater Brauereien in Deutschland am Freitag mitteilten.

Die Kennzeichnung soll von diesem Jahr an schrittweise eingeführt werden. Die EU-Kommission hatte zuvor auf einen solchen Schritt gedrängt.

Ziehen Wein- und Spirituosen-Hersteller nach?

Bislang müssen alkoholische Getränke in der EU noch keine Nährwertangaben tragen. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag des Brauer-Bundes würden es 52 Prozent der deutschen Konsumenten aber begrüßen, wenn künftig auf allen alkoholischen Getränken wie Bier, Wein oder Whisky die Kalorienangaben auf dem Etikett zu finden wären.

Die Brauer hoffen, dass andere Branchen - etwa die Weinwirtschaft und die Spirituosenindustrie - ihrem Beispiel folgen werden. Den Kaloriengehalt eines klassischen Pilsbieres bezifferten die Brauer auf rund 40 Kilokalorien je 100 Milliliter.

