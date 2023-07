Biergartenvergleich: Das günstigste Bier gibt‘s in München und Nürnberg

Eine Mass Bier im Biergarten (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Das teuerste Schnitzel gibt es in Berlin - das günstigste Bier in Bayern.

München in Deutschland - Das hat ein Vergleich der Getränke und Speisen in den Biergärten der 20 größten deutschen Städte ergeben. Die Ergebnisse der Untersuchung durch das Portal betrugstest.com lagen AFP am Donnerstag vor - sie umfassen die Preise für einen halben Liter Bier, Cola und Wasser, für eine Portion Pommes sowie ein Schnitzel „Wiener Art“.

Das Ergebnis: In den Nürnberger Biergärten kostet das Bier im Schnitt nur 4,37 Euro, das bedeutet Platz eins, München und Wuppertal folgen mit jeweils 4,67 Euro dahinter. Am teuersten ist das Bier in Bremen mit im Schnitt 6,14 Euro, auch Bonn und Hamburg knacken die sechs-Euro-Marke.



Wasser ist demnach günstiger als Bier - allerdings nur minimal. Die durchschnittliche Differenz von 17 Cent sei „verschwindend gering“, teilte das Portal mit. Besonders teuer und sogar teurer als Bier ist Wasser mit 6,93 Euro in Hamburg, am günstigsten ist es in den verglichenen Städten in Wuppertal mit 4,22 Euro.

Bei den Speisen ist Berlin das teuerste Pflaster: Hier gibt es die Pommes für im Schnitt 5,47 Euro und das Schnitzel für 18,40 Euro - das bedeutet zwei Mal den Spitzenplatz. Die günstigsten Fritten gibt es in Bochums Biergärten (3,47 Euro), das günstigste Schnitzel in Nürnberg mit im Schnitt 12,50 Euro. hcy/pe