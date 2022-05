Inflation: Gemeinderat beschließt Bierpreis-Bremse, doch Stadtverwaltung kassiert Entscheid: „Kein Budget“

Von: Markus Hofstetter

Der Stadtrat in Schwäbisch Hall wollte den Bierpreis deckeln, doch die Aktion erwies sich als übereilt und sorgt jetzt für reichlich Spott.

Schwäbisch Hall - Fast wäre es einem Stadtrat in Schwäbisch Hall gelungen, sich ein Denkmal zu setzen. Tillmann Finger von der Satirepartei Die Partei brachte im Gemeinderat einen Antrag ein, wonach der Preis für einen Liter Bier auf vier Euro gedeckelt werden soll. Dieser Antrag wurde laut einem Bericht des Haller Tagblatt vom Donnerstag (28. April) überraschend angenommen. Demnach stimmten bei der Sitzung am Mittwoch 13 Ratsmitglieder für den Antrag, acht dagegen, zehn enthielten sich.

Ziel der Bierpreis-Bremse sei es, „zum Erhalt der Kneipenkultur“ beizutragen, heißt es im Antrag. „Durch die Pandemie, hohe Energie- und Rohstoffpreise geschädigte lokale Gastronomen“ sollen damit unterstützt werden. Alles, was Wirte über die vier Euro hinaus verlangen, soll die Stadt nach dem Willen des Antragsstellers aus bisher nicht abgerufenen Mitteln für die Innenstadtbelebung erstatten.

Bierpreis-Bremse in Schwäbisch Hall: Stadtverwaltung macht einen Strich durch die Rechnung

Allerdings haben sich Finger und die Kneipengänger von Schwäbisch Hall über das Votum des Gremiums zu früh gefreut. Zunächst kündigte DIE Stadtverwaltung laut dem Haller Tagblatt an, den Vorschlag unter anderem dahingehend zu prüfen, ob eine Bezuschussung von alkoholischen Getränken rechtlich und praktisch überhaupt möglich ist.

Zwei Tage nach dem Beschluss erfolgte dann das endgültige Aus, die Stadtverwaltung erteilte eine Absage. Demnach seien die Mittel aus dem Topf zur Belebung der Innenstadt nach der Corona-Pandemie mit Abschluss des vergangenen Haushaltsjahres verfallen, sagte eine Sprecherin der dpa. „Für den Beschluss des Gemeinderats steht somit keine Finanzierung zur Verfügung und eine Umsetzung der ‚Bier-Preisbremse‘ ist nicht möglich“, fügte sie hinzu.

Der Stadtrat von Schwäbisch-Hall hat beschlossen, dass eine Halbe Bier in der Kneipe nur zwei Euro kosten darf (Symbolbild) © Marius Schwarz/Imago

Bierpreis-Bremse in Schwäbisch Hall: Gastronomiebranche nennt Vorschlag nicht „bierernst gemeint“

Die lokale SPD spricht von einer peinlichen und schlecht vorbereiteten Abstimmung der Kommunalpolitiker. „Das ging so auf Zuruf“, so die SPD-Stadträtin Lena Baumann zwei Tage nach der Sitzung. „Das war eine Zwei-Minute-Geschichte. Wir hätten uns lächerlich gemacht in der ganzen Welt, wenn das durchgekommen wäre.“ Auch der Justiziar der Stadt habe schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.

Die Gastronomiebranche geht ebenfalls vorsichtig auf Distanz. „Wir vermuten, dass der Vorschlag nicht „bierernst“ gemeint war“, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) am Freitag. Die Idee schärfe aber das Bewusstsein dafür, wie wichtig eine gastronomiefreundliche Kommunalpolitik für die Belebung von Innenstädten ist.

Bier kostet mehr: Handel und Gastronomie erhöhen Preise

Wie die Spritpreis-Bremse hat die Bierpreis-Bremse jedoch einen ernsten Hintergrund. Wie auch bei vielen anderen Lebensmitteln steigen im Handel die Bierpreise, auch wegen des Ukraine-Konflikts.

Auch in der Gastronomie müssen die Gäste mehr bezahlen. So haben München viele Wirtshäuser und Kneipen die Bierpreise angehoben.