E-Bike-Hersteller VanMoof muss Zahlungsaufschub beantragen

VanMoof-Logo © Remko de Waal/Imago

Der niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof steht vor dem Aus.

Amsterdam in den Niederlanden - Der niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof, einst als Shootingstar gefeiert, steht vor dem Abgrund. Die Firma mit Sitz in Amsterdam beantragte vor Gericht Zahlungsaufschub, den sie auch gewährt bekam. Geschäftsführung und vom Gericht eingesetzte Verwalter suchten nun „nach einer möglichen Lösung, so dass VanMoof seine Geschäfte fortsetzen kann“, teilte die Firma am Mittwoch mit. Sie schloss „vorübergehend“ ihre Filialen.

„Wegen der jüngsten Entwicklungen haben wir uns entschieden, unsere Filialen zur Sicherheit unserer Kollegen dort zu schließen“, teilte die Firma mit. „Wir werden alle Kundinnen und Kunden sobald wie möglich über anstehende Auslieferungen oder Reparaturen informieren.“ Der Verkauf neuer Räder wurde eingestellt.



Vor dem Laden in Amsterdam versammelten sich am Mittwoch verärgerte Kunden. Viele hatten ihr Fahrrad zur Reparatur gebracht oder es schon bestellt. „Ich bin hier, um mein Fahrrad abzuholen, aber sie lassen mich nicht rein“, sagte eine Kundin. „Das ist eine Schande.“

VanMoof hatte in der Corona-Pandemie kräftig expandiert. Seitdem geht es aber bergab. Niederländischen Medien zufolge kämpft die Firma mit langen Lieferzeiten und technischen Problemen. 2021 stand ein Verlust von 80 Millionen Euro unter dem Strich, 2022 ebenso, wie die Zeitung „Het Financieele Dagblad“ berichtete. ilo/hcy