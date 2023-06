Umbruch bei „Bild“: Axel Springer plant drastischen Personalabbau

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Die gedruckte Auflage der „Bild“ hat keinen Platz in der Digitalstrategie des Axel-Springer-Konzerns. Nun wird das Flaggschiff personell Federn lassen müssen.

Berlin/Hamburg - Bereits im Februar hatte Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner mitgeteilt, bei seinen Marken „Bild“ und „Welt“ Stellen streichen zu wollen. Der Arbeitsplatzabbau sollte die Bereiche Produktion, Layout, Korrektur und Administration betreffen.

Springer-Verlag plant „Bild“-Umbau: 600 Beschäftigte sind betroffen

Doch anscheinend reicht diese Maßnahme nicht aus. Wie das Handelsblatt berichtet, soll die „Bild“ umfassend umgebaut werden. So sollen einige Regionalbüros geschlossen, andere zusammengelegt werden. Auch der 2021 gestartete Fernsehkanal Bild TV muss weiter Federn lassen. Die rund 600 betroffenen Beschäftigten in der Redaktion sollen am Montag (19. Juni) über die Pläne informiert werden.

„Bild“ und auch die „Welt“ sind Problemkinder innerhalb des Springer-Konzerns. Das zeigen die Geschäftszahlen des vergangenen Jahres. Demnach lag der Umsatz bei rund 3,9 Milliarden Euro, der Gewinn bei rund einer dreiviertel Milliarde Euro. Allerdings stammen 85 Prozent des Umsatzes und mehr als 95 Prozent des Gewinns aus dem Digitalgeschäft, zu dem unter anderem die Jobplattform Stepstone oder die Immobilienportale der Aviv-Gruppe (Immowelt) gehören.

Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner baut die „Bild“ radikal um. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Springer-Verlag plant „Bild“-Umbau: gedruckte Auflage geht immer weiter zurück

Ziel von Konzern-Chef Döpfner ist es, sich vom gedruckten Zeitungsgeschäft zu verabschieden und ein reines Digitalunternehmen zu werden. Einen großen Wachstumsmarkt sieht Springer in den USA, wo im Herbst 2021 das Nachrichtenportal Politico gekauft wurde. Im Januar dieses Jahres teilte Döpfner mit, dass in dem Land in den 15 Monaten davor 400 Journalistinnen und Journalisten eingestellt wurden.

Naturwunder in Deutschland erleben – vom Wattenmeer bis hin zum Donaudurchbruch Fotostrecke ansehen

Die gedruckte Auflage der „Bild“ ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Ende 2022 wurden täglich 1,1 Millionen Exemplare verkauft, inklusive der Berliner Boulevardzeitung „B.Z“. Im vierten Quartal 2013 waren es noch über doppelt so viele Zeitungen. Die Zahl der zahlenden digitalen Abonnenten („Bildplus“) lag Ende Februar bei 657.686.

Der Springer-Konzern beschäftigt weltweit aktuell rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu zählen 3400 Journalisten, davon ein immer größerer Teil in den USA.