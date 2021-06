Bill Gates‘ Ehe-Aus in neuem Licht: Berichte über Affäre und Avancen gegenüber Microsoft-Angestellten

Pikante Meldungen

In der milliarden-schweren Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Melinda gerät Microsoft-Gründer Bill Gates unter Druck. Jetzt sorgt ein Bericht über eine „unangemessene Beziehung“ für Aufsehen.

Redmond/New York - Bill Gates ist bekannt als Gründer von Microsoft und als ein großer Wohltäter, der mit der Bill & Melinda Gates Foundation die Welt zu einem besseren Ort machen will. Doch es scheint auch eine andere Seite des Milliardärs zu geben. (Verfolgen Sie unsere Wirtschaftsberichterstattung auf unserer LinkedIn-Unternehmensseite und diskutieren Sie mit.)

Die Wall Street Journal (WSJ) berichtet, dass der Microsoft-Verwaltungsrat 2019 eine Affäre von Bill Gates mit einer Angestellten des Softwareunternehmens untersuchte. Ans Licht kam die Sache, nachdem die Angestellte in einem Brief an den Vorstand berichtete, dass sie seit 2000 eine mehrere Jahre andauernde sexuelle Beziehung mit Bill Gates unterhalten hatte. Dieser Brief sollte auch Bill Gates‘ Ehefrau Melinda gezeigt werden, forderte sie.

Bill Gates: Überraschender Rückzug aus dem Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beauftragte daraufhin eine externe Anwaltskanzlei mit der Untersuchung des Falles. Vorläufige Ergebnisse waren offenbar eindeutig. Denn für einige Verwaltungsräte soll Bill Gates nicht länger als Mitglied eben dieses Gremiums tragbar gewesen zu sein. Bevor die Untersuchung zu einem Abschluss gekommen war, zog sich Bill Gates am 13. März 2020 aus dem Verwaltungsrat zurück. Damals sagte er, er wolle mehr Zeit für seine verschiedenen wohltätigen Engagements haben. Mit seinem Rückzug könnte er allerdings auch einem möglichen Rauswurf zuvor gekommen zu sein.

Ein Sprecherin von Bill Gates bestätigte gegenüber dem WSJ, dass es vor fast 20 Jahren eine Affäre gegeben habe, die freundschaftlich zu Ende ging. „Gates Entscheidung, sich aus dem Verwaltungsrat zurückzuziehen, hatte nichts damit zu tun“, betonte die Sprecherin.

Bill Gates: Affäre mit einer Angestellten

Die New York Times (NYT) berichtet von weiteren Verfehlungen des Milliardärs. Er soll im Arbeitsumfeld des Softwareunternehmens mehrfach wegen seines fragwürdigen Verhaltens gegenüber Frauen aufgefallen sein. In einem Fall soll er nach einer Präsentation eine Microsoft-Angestellten in einer Email zum Essen eingeladen haben. Gleichzeitig soll Bill Gates betont haben, dass sie das Schreiben ignorieren solle, wenn sie sich dabei unwohl fühle - was sie dann auch tat.

Ein Jahr später war Bill Gates für die eigene Stiftung auf einer Dienstreise in New York. Dabei soll er während einer Cocktailparty einer Angestellten der Stiftung gesagt haben: „Ich will Dich sehen. Willst Du mit mir Abendessen gehen?“ Die Frau, die anonym bleiben möchte, soll die Situation weggelacht haben, ohne auf die Einladung einzugehen.

Sechs weitere Angestellte von Microsoft, der Stiftung und des Unternehmens, das das Gates-Vermögen managt, berichten laut NYT von Vorfällen mit Bill Gates, die ein unangenehmes Arbeitsumfeld geschaffen haben sollen. Er soll für plumpe Annäherungsversuche bekannt gewesen sein, die für Gesprächsstoff unter den Angestellten sorgten. Andererseits sollen sie nie das Gefühl gehabt haben, dass eine Ablehnung der Avancen berufliche Nachteile mit sich bringen würde.

Bill Gates und Jeffrey Epstein: Beziehung der beiden soll Auslöser für Scheidung sein

Für Spannungen mit seiner damaligen Ehefrau Melinda sorgte auch die Bekanntschaft von Bill Gates mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Beide lernten sich 2011 kennen, drei Jahre nachdem erste Anschuldigungen gegen Epstein bekannt geworden waren. Melinda Gates soll die Bekanntschaft missbilligt haben, ohne dass ihr Ehemann daraus Konsequenzen zog.

Als im Oktober 2019 die Bekanntschaft von Bill Gates mit Epstein in der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, soll Melinda Gates Scheidungsanwälte angeheuert haben. Im Mai 2021 schließlich gab das Ehepaar die Trennung bekannt.

Bill Gates und die Scheidung: Sprecherin distanziert sich von „Unwahrheiten“

Die Sprecherin von Bill Gates verteidigt den Milliardär. „Es ist extrem enttäuschend, dass so viele Unwahrheiten über Ursache, Begleitumstände und Ablauf von Bill Gates‘ Scheidung veröffentlich wurden“, wird sie von der NYT zitiert. „Die Gerüchte und Spekulationen rund um Gates‘ Scheidung werden zunehmend absurd, und es ist bedauerlich, dass Menschen mit wenig bis keinem Wissen der Situation ‚Quellen‘ genannt werden.“

