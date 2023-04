Habecks Heizpläne: Biomethan könnte Millionen Gasheizungen vor dem Aus retten

Von: Dennis Fischer

Sieben Millionen Gasheizungen in Deutschland könnten mit Biomethan betrieben werden. © Martin Schutt/dpa

Berechnungen des Fachverbandes Biogas zufolge könnten ein Teil der Gasheizungen mit Biomethan betrieben und damit vor dem Aus bewahrt werden.

Berlin - Das Potenzial von Biomethan ist möglicherweise größer als gedacht: Nach Berechnungen des Fachverbandes Biogas für die WELT könnten 7.142.857 Haushalte im Jahr 2030 mit Biomethan beheizt werden. Das entspräche in etwa 18 Prozent der deutschen Haushalte von rund 41,5 Millionen. Biomethan könnte demnach helfen, rund die Hälfte der 14 Millionen verbauten Gasheizungen in Deutschland klimaneutral weiterzubetreiben.

Zugrunde gelegt hatte der Fachverband den durchschnittlichen Energieverbrauch eines Einfamilienhauses mit 140 Quadratmeter Wohnfläche und Baujahr 2002, das gemäß den Vorgaben der Ampelkoalition zu 65 Prozent klimaneutral beheizt werden müsste. „Sollte die Energieeffizienz moderner Neubauten weiter steigen, ließen sich weitaus mehr Haushalte mit klimaneutraler Wärme versorgen“, so die Berechnung.

10.000 Biogasanlagen in Deutschland, nur 250 speisen ins Gasnetz ein

Deutschland hat in Europa mit knapp 10.000 Anlagen den größten Bestand an Biogasanlagen, schreibt die WELT. Die meisten dafür seien jedoch für die Stromproduktion im Einsatz, nur rund 250 Anlagen speisen direkt in das Erdgasnetz ein. Besonders effizient sei die Nutzung von Biogas in sogenannter Kraft-Wärme-Kopplung, die Strom und Wärme gleichzeitig bereitstellt.

„Laut großräumigen Analysen des Deutschen Biomasse Forschungszentrums können rund 2000 bestehende Biogasanlagen, die aktuell das Gas noch am Anlagenstandort zur Strom- und Wärmeerzeugung nutzen, allein oder im Verbund mit anderen Anlagen auf die Gaseinspeisung umgerüstet werden“, so der Fachverband. dadurch könnte die Biogaseinspeisung auf circa 35 Terrawattstunden angehoben werden.

Der Fachverband schätzt dem Bericht zufolge dass die Biomethanproduktion in Deutschland ohne eine Ausdehnung der Anbauflächen für Energiepflanzen bereits bis 2030 auf 112 Terawattstunden ausgeweitet werden könne. Bis 2050 wären sogar 161 Terrawattstunden möglich. Laut einer Studie könnte Biogas drei Prozent des Gasbedarfs decken.