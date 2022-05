Biontech verdreifacht Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr

Teilen

Impfstoff von Biontech/Pfizer © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Die große Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff verschafft Biontech weiterhin hohe Umsätze.

Mainz in Deutschland - Im ersten Quartal konnte Biontech den Umsatz im Vorjahresvergleich auf 6,4 Milliarden Euro mehr als verdreifachen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Gewinn stieg auf 3,7 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr 2022 rechnet das Unternehmen mit Impfstoffeinnahmen von 13 bis 17 Milliarden Euro. 2021 hatte Biontech einen Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro erzielt, der Gewinn lag netto bei knapp 10,3 Milliarden Euro.



"Wir sind überzeugt, dass wir dank unserer Innovationskraft gut aufgestellt sind, um in den kommenden Jahren mehrere Produkte zur Marktreife zu bringen", erklärte der Vorstandsvorsitzende von Biontech, Ugur Sahin. Im laufenden Jahr will das Unternehmen nach eigenen Angaben zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren. "Dies würde ein signifikantes langfristiges Wachstum ermöglichen", erklärte Sahin weiter.

Biontech schloss einen ersten Pandemiebereitschaftsvertrag mit dem Gesundheitsministerium: Bis 2027 wird Biontech somit die Produktionskapazitäten für mindestens 80 Millionen mRNA-Impfstoffdosen jährlich vorhalten. fho/ilo