Birkenstock-Schuhe für 900 Euro: Wie die Öko-Sandale zum Luxus-Treter wird

Von: Patricia Huber

Die berühmten Birkenstock-Schuhe sind nicht mehr nur bequem, sondern auch teuer. Der Grund: Ein Luxuskonzern mischt nun bei den Gesundheitslatschen mit.

München – Die berühmten Birkenstock-Schuhe haben ihr Öko-Hippie-Image schon lange hinter sich. Inzwischen sind die bequemen Treter vielmehr zum Trendteil für Modekennerinnen und Modekenner geworden. Doch inzwischen ist es gar nicht mehr so einfach, an die Schuhe zu kommen. Und wenn, dann wird es teuer. Denn Birkenstock ist inzwischen nicht mehr das kleine Familienunternehmen, das im Jahr 1963 an den Markt ging.

Birkenstock: Vom Familienbetrieb zum Luxuskonzern

Im Jahr 2013 wurde Birkenstock zum Konzern. Zwei Manager übernehmen die Führung im Traditionsunternehmen – sie lag somit nicht mehr allein in der Familie Birkenstock. Seitdem hat sich aber noch mehr getan. Seit 2021 gehört die Mehrheit der Firma nicht mehr Mitgliedern der Gründerfamilie, sondern der amerikanisch-französischen Beteiligungsgesellschaft L. Catterton. Somit steht Birkenstock nun unter dem Namen Bernard Arnault, der eigentlich nicht für Gesundheitslatschen steht, sondern für Luxus.

Laut Forbes liegt Arnault auf Platz drei der reichsten Menschen der Welt. Zu seinem Luxus-Konzern LVMH zählen unter anderem weltbekannte Marken wie Louis Vuitton, Moët & Chandon, Dior und Bulgari. Doch wie passt Birkenstock in dieses Konzept? Immerhin erklärte Arnault, dass Birkenstock „eine der wenigen ikonischen Marken der Schuhindustrie“ sei, wie damals tagesschau.de berichtete.

Birkenstock-Schuhe werden immer beliebter – doch auch der Preis wird immer höher. © IMAGO/D. Kerlekin

Birkenstock-Schuhe immer teurer: Erste Luxusmodelle für über 900 Euro

Doch erst jetzt wird langsam die Auswirkung der Luxus-Übernahme von Birkenstock deutlich. Wie die Wirtschaftswoche kürzlich berichtete, können viele Schuhhändler inzwischen keine neuen Birkenstock-Schuhe mehr bestellen. In Deutschland waren davon über 2000 Standorte betroffen. Und wenn man dann einmal fündig geworden ist, muss man nun tiefer in die Tasche greifen. Inzwischen kosten die klassischen Modelle um die 80 Euro. Früher waren sie noch für 50 Euro oder weniger zu haben. Ausgefallenere Designs werden dann noch teurer.

Und auch die ersten Luxus-Modelle gibt es bereits. Dior bietet inzwischen die „Dior by Birkenstock“-Kollektion an. Für die Kalbsnubukleder-Schlappen mit Korksohle muss man über 900 Euro berappen. Ein Trend zur teuren Birkenstock-Sandale ist also deutlich erkennbar. Hinzu kommt, dass L. Catterton derzeit wohl einen Börsengang in den USA prüft. Bloomberg zufolge soll Birkenstock noch im September an die Börse gehen – mit einer Bewertung von acht Milliarden Dollar.