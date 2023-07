„Bisheriges Konstrukt nicht profitabel“: Media-Saturn überarbeitet Reparaturservice

Teilen

Lieferwagen von Media-Saturn © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Elektronikmärkte Mediamarkt und Saturn überarbeiten ihren Reparaturservice.

Ingolstadt in Deutschland - Die Holding Media-Saturn, Betreiberin der rund 400 Filialen in Deutschland, schließt ihr Tochterunternehmen Tec-Repair GmbH, dessen Beschäftigte bislang Reparaturen an technischen Geräten erledigen. „Das bisherige Konstrukt war nicht profitabel und wettbewerbsfähig“, sagte ein Sprecher der Mediamarkt-Saturn Retail Group am Donnerstag der „Wirtschaftswoche“. Die Dienstleistung soll aber weiterhin angeboten werden. Media-Saturn habe rund 400 Stellen neu ausgeschrieben.

Zusätzlich zu diesen Stellen wolle Media-Saturn „rund 1200 interne Mitarbeitende“ technisch weiterqualifizieren und so den Reparatur-Service „vollwertig in die Kundenberatung und die Marktstrukturen“ eingliedern, erklärte das Unternehmen gegenüber dem Blatt. Für die nahe Zukunft plane Media-Saturn in jedem der rund 400 deutschen Märkte „Teams bestehend aus bis zu vier Kolleginnen und Kollegen“ zu bilden, die „die Themen Verkauf, Beratung und Reparatur vereinen“. Zudem sei ein Reparaturzentrum in Erfurt in Planung.



Das Problem mit Tec-Repair habe in der Trennung von Reparatur und Verkaufsberatung gelegen, teilte das Unternehmen der „Wirtschaftswoche“ mit: „Der Kunde hatte daher unterschiedliche Anlaufstellen für Beratung und Reparatur, die Strukturen waren zu komplex und die Auslastung in den Märkten war sehr unterschiedlich.“



Der Vertrag zwischen der Holding und Tec-Repair läuft laut Bericht zum 30. September aus. Betroffen sind rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie können sich nach Angaben des Unternehmens auf die neuen Stellen bewerben. ilo/pe