Krypto-Händler machen sich mit 70.000 Bitcoins aus dem Staub - Anleger zittern um Milliarden

Im April ging völlig unbemerkt der größte Bitcoin-Raub in der Geschichte der Kryptowährung über die Bühne.

Historischer Raub

Im April inszenierten die Gründer einer Krypto-Handelsplattform einen Hackerangriff. Nun sind sie verschwunden – und mit ihnen 70.000 Bitcoins. Der Schaden ist gewaltig.

Kapstadt - Ein dubioser Hackerangriff, eine noch dubiosere Bitte – und schon waren 70.000 Bitcoins weg. Vor Monaten ging in Afrika völlig unbemerkt der größte Bitcoin-Raub der Geschichte der Kryptowährungen über die Bühne. Erst jetzt kommt der verheerende Schaden für die Anleger ans Licht. Von zwei Brüdern und zwei Milliarden Euro fehlt jede Spur.

Im April wurde die in Südafrika ansässige Krypto-Handelsplattform Africrypt scheinbar Opfer eines Hackerangriffs. Ameer (17) und Raees C. (20), die Gründer der Krypto-Börse, legten den Handel deshalb vorübergehend auf Eis. Weil sie die Anleger darum baten, den Vorgang keinen Behörden zu melden, schrillten erste Alarmglocken. Als Begründung schoben die beiden Krypto-Händler laut Wirtschafts-Nachrichtenagentur Bloomberg vor, eine stockende Wiedereröffnung der Börse zu befürchten.

Trotzdem – oder gerade wegen dieser Bitte – beauftragen einige Investoren die Anwaltskanzlei Henekom in Kapstadt damit, sich den Fall anzusehen. Jetzt kamen beunruhigende Erkenntnisse ans Licht: Schon eine Woche vor dem angeblichen Hackerangriff wurde den meisten Africrypt-Mitarbeitern der Zugang zur Plattform entzogen.

Zudem stellte die Anwaltskanzlei in Kooperation mit der internationalen Antikorruptionseinheit Hawks fest, dass auf der Krypto-Plattform die Bitcoins der Investoren laufend hin und her transferiert wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Ameer und Raees C. haben sich laut Bloomberg längst mit ihrer Beute abgesetzt.

Weil Kryptowährungen trotz des derzeitigen Tiefs eine besonders lukrative Anlageform sind und nicht zu den aufsichtspflichtigen Finanzprodukten zählen, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu sogenannten Krypto-Scams. Schon im vergangenen Jahr verschwanden in Südafrika 23.000 Bitcoins spurlos. Damals kollabierte die Handelsplattform Mirror Trading. Auch in der Türkei hatte ein riesiger Krypto-Betrugsfall* im Frühjahr für Schlagzeilen gesorgt.

Angesichts dessen warnen Experten immer wieder vor dubiosen Krypto-Plattformen, in dieser Woche etwa die britische Finanzbehörde Financial Conduct Authority (FCA). Die Behörde bewertete das Risiko für Anleger der Plattform Binance als zu hoch und sprach ein Handelsverbot in Großbritannien aus. Wie einst Africrypt verspricht Binance märchenhafte Zinsvermehrungen. *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA.