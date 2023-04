EVP-Chef Weber wirft Europa im Umgang mit China „Naivität“ vor

Blinken: Einmarsch Chinas in Taiwan würde weltweite Wirtschaftskrise auslösen

Antony Blinken © Emmi Korhonen/IMAGO

US-Außenminister Antony Blinken befürchtet im Fall eines Einmarsches Chinas in Taiwan eine weltweite Wirtschaftskrise.

Washington, D.C. in den USA - „Wenn eine Krise im Zuge einer unilateralen Aktion Chinas ausbrechen würde, wäre wahrscheinlich die ganze Welt betroffen“, sagte Blinken den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). „Es würde zu einer schweren Wirtschaftskrise kommen.“

Taiwan habe für die Weltwirtschaft eine Schlüsselbedeutung, sagte Blinken weiter: „Jeden Tag gehen 50 Prozent der weltweiten Handelsschifffahrt durch die Straße von Taiwan. Mindestens 70 Prozent der Halbleiter, die wir für Smartphones, Spülmaschinen oder Autos brauchen, werden in Taiwan hergestellt.“



Der US-Chefdiplomat warf Peking einen verschärften Kurs in der Außenpolitik vor. „In den vergangenen Jahren haben wir gesehen: Für die chinesische Führung ist der Status quo, der jahrzehntelang Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan gebracht hat, nicht länger akzeptabel.“



China habe den Druck und die Zwangsmittel gegen Taiwan erhöht und die Stärke des eigenen Militärs zur Schau gestellt. „Der wirtschaftliche Druck auf Taiwan wurde erhöht. Das Land wurde von internationalen Organisationen abgeschnitten“, sagte Blinken.

Der US-Außenminister sicherte der demokratischen Inselrepublik eine Fortsetzung der US-Waffenhilfe zu. „Wir statten Taiwan mit dem aus, was es braucht, um sich selbst gegen jede Form der Aggression zu verteidigen“, sagte er. Gleichzeitig forderte Blinken Peking zu einer einvernehmlichen Konfliktregelung auf: „Mit Blick auf das Verhältnis zu China gilt für uns, dass alle Differenzen friedlich ausgeräumt werden müssen.“



Peking betrachtet seit der Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. kbh/mhe

EVP-Chef Weber wirft Europa im Umgang mit China „Naivität“ vor

Die europäische Haltung gegenüber China ist nach Ansicht des Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, naiv. Europa müsse „gegenüber der chinesischen Führung seine Naivität ablegen“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Leider sei eine gemeinsame europäische Strategie gegenüber China noch nicht zu erkennen, kritisierte er.



„Letztes Jahr flog Bundeskanzler Scholz nach China und brachte als Geschenk den Hamburger Hafen nach Peking mit“, sagte Weber in Anspielung auf die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem Hafenterminal in der Hansestadt. „Diese Woche war bereits Spaniens Premier Sánchez da - und jetzt kommt Frankreichs Präsident Macron mit einer Wirtschaftsdelegation“, fügte Weber hinzu.



Die Rolle von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die mit Macron nach Peking gereist war, lobte der EVP-Chef hingegen: Es sei gut, dass von der Leyen „Klartext spricht und Europa selbstbewusst und unabhängiger ausrichten will“.



Macron und von der Leyen führten am Donnerstag in Peking Gespräche mit der chinesischen Regierung. Dabei ging es um die Rolle Chinas bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine und um die wirtschaftlichen Beziehungen des Landes zur EU.



Von der Leyen rief den chinesischen Präsidenten Xi Jinping ausdrücklich dazu auf, keine Waffen direkt oder indirekt an Russland zu liefern. „Den Aggressor zu bewaffnen, wäre ein Verstoß gegen Völkerrecht, das würde unseren Beziehungen erheblich schaden“, sagte die EU-Kommissionspräsidentin und nannte es ein „positives Zeichen“, dass Xi bereit sei, mit Selenskyj direkt zu sprechen, sobald die Zeit reif sei.



„Wir werden den Systemwettbewerb mit China nur bestehen, wenn wir den transatlantischen Schulterschluss schaffen“, mahnte Weber weiter. Die EU müsse gemeinsam mit den USA agieren, die Bilder der Präsidenten Xi und Putin in Moskau hätten der Welt die Alternative gezeigt. „Für Europa kann und darf diese Alternative keine Option sein“, betonte Weber. kbh