„Block House“-Chef schwört Kunden auf höhere Preise ein - „Schnitzel vom Kalb muss 25 Euro kosten“

Schluss mit Billigfleisch

Nicht nur in den Supermärkten, auch in der Gastronomie erwarten Fleischliebhaber höhere Preise. Ein Schnitzel für unter zehn Euro soll es nicht mehr geben.

Hamburg - Erst haben Aldi und Kaufland dem Billigfleisch den Kampf angesagt, sie wollen in Zukunft aus Gründen des Tierwohls auf den Verkauf von Fleisch aus den niedrigsten Haltungsstufen verzichten. Entsprechend werden die Preise in den Kühltheken steigen.

Doch auch beim Essengehen müssen sich die Leute wohl darauf einstellen, deutlich tiefer in die Tasche greifen zu müssen - zumindest wenn es nach dem Willen von Stephan von Bülow, dem Chef der Steakhaus-Kette Block House, geht. „Die Zeit, in denen ein Schnitzel für unter zehn Euro verkauft wurde, sind vorbei“, sagte von Bülow dem Handelsblatt.

„Ein Schnitzel vom Kalb muss mindestens 25 Euro kosten, wenn Qualität und Bezahlung der Mitarbeiter stimmen sollen.“ Da müsse ein Umdenken bei den deutschen Verbrauchern stattfinden. Viele Wirte hätten zudem wegen Corona höhere Kosten. Block House selbst hat von Bülow zufolge die Preise turnusmäßig um 1,5 Prozent angehoben.

Auch das Tierwohl spielt eine Rolle. „Wenn die Tiere artgerecht gehalten werden sollen, kostet das eben mehr Geld“, so von Bülow gegenüber der Bild. Block House gehe mit gutem Beispiel voran. Bei den Vertragspartner blieben Jungrinder nach der Geburt ein halbes Jahr bei ihren Müttern, seien mindestens sechs Monate im Jahr auf der Weide und stünden im Winter in offenen Ställen, die sie jederzeit verlassen können. Medikamente würden nur bei Bedarf verabreicht, an die Futterqualität hohe Anforderungen gestellt.

In die steigenden Kosten für die Kunden fließen auch höhere Löhne der Beschäftigten mit ein. „Wer bei uns arbeitet, wird übertariflich bezahlt. Das müssen wir aber auch, denn gerade in der Corona-Krise haben wir in der Gastronomie viele Mitarbeiter an andere Branchen verloren“, so von Bülow zur Bild.

Laut von Bülow muss nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch in der ganzen Gastronomie ein Umdenken hinsichtlich Behandlung und Bezahlung der Mitarbeiter sowie der Fleischpreises stattfinden. „Da wurden in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. So kann es aber nicht mehr weitergehen.“ Nur so könnten sich Kunden darauf verlassen, ein „faires, vernünftiges und gesundes Stück Fleisch“ vorgesetzt zu bekommen. „Ich bin deshalb davon überzeugt, dass die Bereitschaft dafür zu zahlen bei den Kunden weiter steigt“, ist sich von Bülow sicher.

