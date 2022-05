Dauerstreit um Blockabfertigung: Jetzt setzen Bayern, Tirol und Südtirol auf einen neuen Ansatz

Von: Thomas Schmidtutz

Blockabfertigungen wie an diesem langen Himmelfahrtswochenende sorgen auf der Strecke Richtung Brenner immer wieder für lange Staus und Unmut. © Angelika Warmuth/dpa

Die Blockabfertigung für Lkw auf der Strecke Richtung Brenner sorgt seit Jahren für Ärger. Jetzt wollen Bayern, Tirol und Südtirol enger kooperieren.

München - Im Streit um die Blockabfertigung von Lkw in Österreich setzen Bayern, Tirol und Südtirol jetzt auf „Problemlöser“ aus der Wirtschaft. Vertreter der Handels- und Wirtschaftskammern aus München und Oberbayern, Tirol und Bozen sollen die umstrittene Maßnahme auf der viel befahrenen Brennerstrecke künftig beobachten und die Folgen dokumentieren. Die erfassten Daten sollen der Politik und den Behörden übergeben werden, teilte das bayerische Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit.

Bitte Mitte Juni drohen wegen mehrerer Feiertage und den Pfingstferien zahlreiche Blockabfertigungen in Österreich. Um die Inntalautobahn zu entlasten, dürfen etwa am Freitag (27. Mai) höchstens 300 Lastwagen pro Stunde von Bayern nach Österreich fahren. An normalen Tagen reicht das allerdings kaum aus, um den Lkw-Verkehr aufzufangen. Die Folge sind regelmäßig lange Staus auf der A93 und der A8, teilweise bis ins Münchner Umland – und entsprechender Ärger bei Anwohnern, Lkw-Fahrern, Speditionen und der Wirtschaft.

Blockabfertigung: Aiwanger will „Situation entschärfen“

Künftig soll das besser werden. Die drei Praktiker waren bereits am Mittwoch zum ersten Mal an den Knotenpunkten Kufstein, Innsbruck und Brenner im Einsatz. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte, man wolle mit den Vertrauensleuten „die festgefahrene Situation entschärfen“. Die Bundesregierung müsse zudem den Güterverkehr mit der Bahn günstiger machen. Die Staus seien „eine Zumutung für alle Beteiligten.“ Tirols Wirtschaftslandesrat Anton Mattle verteidigte die Blockabfertigung, nur so könne der „Verkehrskollaps“ in Österreich verhindert werden. (dpa/utz)