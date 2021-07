BMW: Autobauer erzielt neuen Absatzrekord - und überholt Erzrivalen

Konzern lässt Corona hinter sich

Von Thomas Schmidtutz schließen

BMW lässt die Auswirkungen der Coronakrise hinter sich. Aber die Versorgungslage bei Halbleitern drückt auf die Stimmung.

München - Der Münchner Autobauer BMW* hat die Coronakrise im zweiten Quartal hinter sich gelassen. Von April bis Juni steigerte der Konzern den Absatz bei seiner Kernmarke BMW* um 43,5 Prozent auf knapp 618.000 Fahrzeuge, teilte BMW am Mittwoch mit. Vor Jahresfrist waren die Verkäufe wegen der Produktionsstopps in der Corona-Pandemie um ein Viertel eingebrochen.

Insgesamt erreichte BMW im ersten Halbjahr 2021 mit einem Zuwachs von 39,1 Prozent auf 1,34 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, Mini* und Rolls-Royce* einen neuen Bestwert. Gegenüber dem Vorkrisenniveau aus dem ersten Halbjahr 2019 steht immer noch ein Plus von 7,1 Prozent.

Getrieben wurde die Erholung durch das Geschäft in China sowie in Europa und den USA. Die Kernmarke BMW legte um 39,9 Prozent auf 1,18 Millionen Autos zu. Damit lag BMW auch knapp vor seinem Erzrivalen Mercedes-Benz. Die Schwaben hatten im ersten Halbjahr 1,16 Millionen Autos abgesetzt.

BMW-Vertriebsvorstand: Entwicklung bei elektrifizierten Autos besonders erfreulich

BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota zeigte sich zufrieden: „Wir sind auf Kurs, in diesem Jahr ein solides und profitables Absatzwachstum zu erzielen“, sagte Nota am Mittwoch. „Besonders erfreulich“ sei die Absatz-Entwicklung bei den elektrifizierten Autos, sagte Nota. Dort legten die Auslieferungen im ersten Halbjahr um 148,5 Prozent auf 153.267 Autos zu.

Der weltweite Chipmangel hat BMW bislang weniger hart getroffen als viel Wettbewerber. Mercedes-Benz und Audi hatten zuletzt mehrfach die Bänder angehalten und Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. Auch die Münchner mussten zuletzt etwa im Werk Dingolfing oder in Regensburg einen Gang runterschalten.

BMW: Versorgungslage bei Chips bleibt angespannt

Kurzfristig dürfte die Lage weiter angespannt bleiben. Erst am Freitag* hatte BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic am Rande des Produktionsstarts des iX gewarnt, die Versorgung mit Chips sei „wirklich kritisch“. Auswirkungen auf die Absatzsituation im weiteren Jahresverlauf seien nicht auszuschließen, teilte BMW am Mittwoch mit. *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA.