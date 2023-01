BMW: Neue Abo-Modelle kosten US-Kunden tausende Dollar

Der BMW X1 mit neuem Doppel-Screen. Der bayerische Autobauer hat in den USA einen Abo-Dienst mit fünf Fahrzeugfunktionen gestartet.

Teure Zusatzfunktionen

Von Lisa Mayerhofer schließen

Der bayerische Autobauer BMW hat in den USA einen Abo-Dienst mit fünf Fahrzeugfunktionen gestartet. Knapp hundert Euro im Jahr kostet etwa der Fernstart des Motors.

München – „Das Auto ist kein iPhone auf Rädern“, betonte BMW-Chef Oliver Zipse aktuell am Rande der Technik-Messe CES in Las Vegas. Doch ähnlich wie bei der Smartphone-Nutzung werden für spezielle Funktionen bei Autos immer häufiger Abo-Modelle angeboten, die noch zusätzlich zum Kaufpreis gezahlt werden müssen. Wo die Reise auch für deutsche Autofahrer verstärkt hingehen könnte, zeigt das neue Abo-Modell von BMW in den USA.

Parkassistent für 220 Dollar: BMW startet Abo-Dienst in den USA

Denn der bayerische Autobauer hat in den USA einen Abo-Dienst mit fünf Fahrzeugfunktionen gestartet. Die meisten Funktionen sind entweder über ein Monats- oder Jahresabo zubuchbar oder können gegen eine einmalige Gebühr erworben werden. Zusammengerechnet würden alle etwa 1674 Dollar (1548 Euro) kosten. Dabei handelt es sich laut dem amerikanischen Fachmagazin motorauthority.com um folgende Features:

Fernstart des Motors, Kosten u.a.: 10 Dollar (9,25 Euro) im Monat, 105 Dollar (97 Euro) im Jahr oder eine einmalige Gebühr von 330 Dollar (305 Euro).

Driver Recorder (Datenaufzeichnung der Fahrten z. B. vor einem Unfall), Kosten u.a.: 39 Dollar im Jahr oder einmalig 149 Dollar

Verkehrskamera-Funktion (Blitzerwarnung), Kosten: 25 Dollar im Jahr

Parkassistent, Kosten u.a.: 5 Dollar im Monat oder einmalig 220 Dollar

Driving Assistant Plus (mehrere Fahrassistenzsysteme), Kosten u.a.: 20 Dollar im Monat oder einmalig 950 Dollar

Hacker wollen BMW-Funktionen freischalten

Abo-Modelle gibt es auch für deutsche BMW-Kunden: Sie können unter anderem für 180 Euro im Jahr die Sitzheizung nutzen. Für Autofahrer ergibt sich dadurch eine neue Situation – sie müssen regelmäßig Nachzahlungen leisten, wenn sie gewisse Zusatzfunktionen nutzen möchten. Denn: Die Sitzheizung ist zwar schon im Auto verbaut, kann aber nur gegen Zahlung genutzt werden. Für die Autobauer bietet das dagegen neue, regelmäßige Einnahmemöglichkeiten.

Im Netz stoßen diese Pläne durchaus auf Widerstand. Gegenüber dem Magazin Vice Motherboard erklärt eine Gemeinschaft von Hackern, dass sie als Service die Funktionen in den BMWs kostenlos freischalten können, sollte dies von den Käufern gewünscht werden.