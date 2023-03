BMW mit gründlicher SUV-Modell-Pflege: Updates für X5 und X6 vorgestellt

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Die überarbeiteten Versionen der BMW-SUV-Modelle X5 und X6 bringen Neuerungen bei Design, Innenraum und Technik. Dafür muss man tiefer als bisher in die Tasche greifen.

Amelia Island – Seit mehr als vier Jahren überarbeitet BMW seine beiden SUV-Baureihen X5 und X6. In Florida, USA, hat BMW die Updates vorgestellt, die Markteinführung soll im April erfolgen. Durch den Wegfall der Basisvarianten und eine deutlich erweiterte Ausstattung steigen die Einstiegspreise dabei allerdings um mehr als 10.000 Euro. So kostet der X5 dann mindestens 86.300 Euro, die Coupé-Version X6 steht ab 93.400 Euro in der Liste.

BMW stellt Updates für X5 und X6 vor: neues Design und überarbeitete Motoren

Für das Geld gibt es außen ein neues Design mit retuschierter Niere, schlankeren Scheinwerfern und modifizierten Rückleuchten. Im Innenraum wartet BMW mit einem neuen Cockpit auf. Wie etwa im BMW iX zieht sich jetzt ein gebogenes Doppeldisplay über das Armaturenbrett und die meisten Bedienelemente inklusive des Schaltknaufs verschwinden.

Die Updates der BMW-Modelle X5 und X6 wurden in Florida vorgestellt © Thomas Geiger/dpa-tmn

Zur Markteinführung des neuen BMW X5 und X6 stehen für beide Modelle jeweils ein 4,4-Liter-Achtzylinder- und ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Ottomotor sowie ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Dieselantrieb der jeweils jüngsten Generation zur Auswahl. Die Leistung reicht von 219 kW/298 PS beim Diesel bis zu 390 kW/530 PS beim V8.

Alle Motoren wurden elektrisch aufgerüstet, sie verfügen nun über eine 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie. Die Elektrifizierung erfolgt mithilfe eines in das Getriebe integrierten Elektromotors. Er liefert eine zusätzliche Antriebsleistung von bis zu 9 kW/12 PS sowie ein Drehmoment von 200 Nm.

Modellpflege bei BMW: Nur der X5 kommt auch als Plug-in-Hybrid

Einen Plug-in-Hybrid-Motor hat BMW nur dem X5 spendiert. Der X5 xDrive50e bekommt eine stärkere E-Maschine sowie einen größeren Akku. Die Systemleistung steigt so um mehr als 20 Prozent auf 360 kW/489 PS und die elektrische Reichweite klettert auf 110 Kilometer. Außerdem wurde die Ladeleistung auf 7,4 kW verdoppelt.

Alle Motoren werden jetzt mit einem ebenfalls neuen 8-Gang Steptronic Sport-Getriebe einschließlich Schaltwippen am Lenkrad kombiniert. Ihre Kraft gelangt über den xDrive-Allrad auf die Straße.

Top 10: Die zehn beliebtesten Autos der Deutschen Fotostrecke ansehen

BMW stellt Updates für X5 und X6 vor: M-Modelle schaffen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 290 km/h

Auch die sportlichen M-Modelle bekommen einen neuen Motor. Der mit einem Mild-Hybrid-Modul kombinierte V8 schöpft aus 4,4 Litern Hubraum 460 kW/625 PS und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 290 km/h.

Das hat seinen Preis. Der BMW X5M ist ab 158.300 Euro zu haben, der X6M ab 161.200 Euro.