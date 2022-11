BMW baut in Ungarn auch neues Batteriewerk

BMW-Logo © Nicolas Economou/IMAGO

Der Autobauer BMW baut in Ungarn auch eine Batteriefabrik.

München in Deutschland - Das Unternehmen schaffe damit mehr als 500 zusätzliche Arbeitsplätze am Standort Debrecen und investiere dort bis Ende 2025 insgesamt mehr als zwei Milliarden Euro, teilte BMW am Freitag mit.

Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic erklärte, in Debrecen entstehe „das modernste Werk der Welt“. BMW wolle dort neue Industriestandards in der Produktion von Elektroautos setzen.

Die Produktion von Hochvoltbatterien soll auf dem Gelände des Fahrzeugwerks in Debrecen entstehen. Der Bau an dem Werk hatte vor rund sechs Monaten begonnen.



In Debrecen werden laut BMW runde Batteriezellen der nächsten Generation in ein Hochvoltbatteriegehäuse eingebaut - einen Metallrahmen, der in den Unterboden des Fahrzeugs integriert wird. Der Produktionsstart der Hochvoltbatterien solle parallel zum Start der Fahrzeugproduktion starten.



Die Batterie ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit eines Elektrofahrzeugs, erläuterte BMW. Mit der neuen Hochvoltbatterie werde die Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent gesteigert und die Reichweite um bis zu 30 Prozent verbessert. Für die Produktion der Batteriezellen setzt BMW eigenen Angaben zufolge Kobalt, Lithium und Nickel ein, das anteilig aus Sekundärmaterial besteht. Zudem will BMW ausschließlich Grünstrom aus erneuerbaren Energien verwenden. ilo/cha