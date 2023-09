BMW-Chef gegen Arbeitszeitverkürzung: „Anreize für Mehrarbeit schaffen“

BMW-Chef Oliver Zipse © Sepp Spiegl/Imago

Oliver Zipse, der CEO von BMW, verlangt eine Veränderung der Beschäftigungspolitik aufgrund des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften.

München in Deutschland - „Wir müssen attraktive Anreize für Mehrarbeit schaffen. Es darf nicht sein, dass bei jeder Überstunde die Abgaben steigen - stattdessen müssen es weniger Steuern und Abgaben sein“, sagte Zipse dem „Handelsblatt“ vom Freitag.

Für den BMW-Chef ist der Rückgang von Fachkräften mittlerweile eines der größten Wachstumsrisiken für Deutschland. „Wir brauchen eine Antwort auf die veränderte Demographie. Die Babyboomer treten jetzt in so großer Zahl in den Ruhestand, das lässt sich nur mit gezielter Fachkräfte-Zuwanderung allein nicht kompensieren“, sagte Zipse dem „Handelsblatt“.

Die Diskussion um Arbeitszeitverkürzung lehnt er ab. „Wollen wir in der aktuellen Situation wirklich über Arbeitszeitverkürzung diskutieren? Die Debatte um eine Viertagewoche ist doch ein irritierendes Signal, wenn wir eigentlich den Fachkräftemangel bekämpfen müssen“, sagte der BMW-Chef. ilo/hcy